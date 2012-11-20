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Yaşam

Kahramanmaraş'ta çadır kentte yangın

Yangına ilk olarak çadır kentteki polis ve diğer görevliler müdahale etti

20 Kasım 2012 10:36

Kahramanmaraş'ta, Suriyeli sığınmacıların barındığı çadır kentte çıkan yangında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 3 No'lu Mahalle'deki bir çadırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk olarak çadır kentteki polis ve diğer görevliler müdahale etti. Alev alan çadırda kalan Malik Nasır (33), karısı Vefal Hasan (26), çocukları 2 yaşındaki Mustafa ve 1 yaşındaki Ferah Nasır, yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 Suriyeliyi Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde 2. derecede yanık oluştuğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtilen kardeşlerden Ferah Nasır Adana'ya, Mustafa Nasır ise Malatya'ya sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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