Kahramanmaraş'ta 'ByLock' operasyonu: 9 gözaltı

Kahramanmaraş'ta 'Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme uygulaması olduğu öne sürülen 'ByLock' programını kullandıkları saptanan 9 kişi gözaltına alındı.



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında kamuda çalışırken KHK ile ihraç edilenlerin de bulunduğu 'ByLock' kullandıkları tespit edilen kişiler hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde düzenledikleri operasyonla 9 kişiyi gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.