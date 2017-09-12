Kahramanmaraş'ta 'ByLock' operasyonu: 15 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme programı \'ByLock\'u kullanan 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilere ait adreslerde arama yapan ekipler, 15 kişiyi gözaltına aldı. Terör örgütünün cep telefonlarındaki gizli haberleşme uygulaması \'ByLock\'u kullandığı belirlenen 15 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.