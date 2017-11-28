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Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 14'ü asker 16 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen araçtaki 14'ü asker 16 kişi asker yaralandı

28 Kasım 2017 18:47

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen araçtaki 14\'ü asker 16 kişi asker yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu\'nun Beşoluk Mevkiinde medyana geldi. İddiaya göre 2\'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı\'nda görevli askerleri taşıyan minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan 14 asker ile 2 memur yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastaneler götürüldü. Tedavilerine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

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