Kahramanmaraş'ta 590 kişi FETÖ'den tutuklu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-KAHRAMANMARAŞ Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik il genelinde yürütülen soruşturma kapsamında, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016\'dan bu yana 3 bin 737 kişi hakkında işlem yapıldığını ve bunların 590\'ının tutuklu olduğunu açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları iddiasıyla haklarında işlem yapılan 3 bin 737 kişiden bin 68\'inin tutuklanarak soruşturmalarının başladığı ve bugün itibarıyla Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi\'nde 418, Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi\'nde de 172 olmak üzere il genelinde toplam 590 kişinin tutuklu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 1001 kişiye adli kontrol uygulandığı ve 244 kişinin de firarda olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

\"Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı\'na intikal eden dosyalarda bugüne kadar toplam 712 dosya üzerinden yürütülen soruşturmalar sonucunda bin 542 kişi hakkında dava açılmıştır. 677 dosya üzerinden ayrıca soruşturmalar devam etmektedir. Kahramanmaraş ili yardımcı yargı personellerinden 31\'i adliye personeli, 17\'si cezaevi personeli, 3\'üde denetimli serbestlik personeli olmak üzere toplam 51 personel hakkında FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan kamu davası açılmıştır. 17\'si adliye personeli, 12\'si cezaevi personeli, 3\'ü de denetimli serbestlik personeli olmak üzere 32 personel hakkında da FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturmaya devam edilmektedir. Bugüne kadar 34 adliye, 22 cezaevi ve 3 denetimli serbestlik personeli olmak üzere toplam 59 personel hakkında KHK\'lar ile ihraç kararı verilmiştir.\"



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