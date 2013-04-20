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Yaşam

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

20 Nisan 2013 13:08

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 23.50 sıralarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise yerin 5 kilometre altında olarak kaydetti. Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

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