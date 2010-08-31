-KAHRAMANMARAŞ'TA 104 STÖ'DEN "EVET" KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 31.08.2010 - Kahramanmaraş'ta 104 sivil toplum kuruluşu ile meslek örgütü, 12 Eylül'de yapılacak halk oylamasında 'evet' diyeceklerini açıkladı. Özel İdare İş Merkezi önünde düzenlenen ortak basın açıklamasını okuyan Memur-Sen il Temsilcisi Alparslan Alkış, Türkiye'de yaşanan sorunlarının temel nedeninin demokrasi üzerindeki vesayet olduğunu söyledi. Türkiye'nin artık sivilleşmeye ve özgürleşmeye yöneldiğini aktaran Alkış, "Bu durumun en büyük sonucu 12 Eylül'de yapılacak Anayasa değişikliği paketidir. Bu anayasa değişikliği demokrasisi üzerine vesayet, iradesi üzerine velayet konan bu milletin özgürleşmesinin zeminini hazırlayacaktır" diye konuştu. 12 Eylül ile yargıçlar devletinden hukukun üstün olduğu devlete geçileceğini ileri süren Alkış, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Anayasa değişikliği ile Yüksek Askeri Şura kararlarına yargı yolu açılacak, yıllardır idarenin denetimi dışında kalmış bu kararlarda kendini mağdur hisseden askeri personelin hakkını arayabilmesinin kapısı aranacaktır. Bu ülkenin insanları, polis devleti de militer devlet de jandarma devleti de yargıç devleti de istemiyor. Ancak ve ancak, sadece demokratik hukuk devleti istiyor ve bunu da fazlasıyla hak ediyor." Kahramanmaraş'ta 104 sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü olarak referandumda 'evet' diyeceklerini açıklayan Alkış, referandum sonucu ile Türkiye'nin aydınlık yarınlara kavuşacağını sözlerine ekledi.