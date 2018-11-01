Kahramanmaraşspor Başkanı Ceyhan'dan sitem

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

Kahramanmaraşspor Kulübü Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan, 5 yıldır başkanlık yaptığını ancak vali ve milletvekilleri başta olmak üzere şehrin ileri gelenlerinin desteğini göremediklerini savunarak, \"Bu şehrin ileri gelenleri, kanaat önderleri, bu şehrin bir değeri olan bu şehrin takımına neden sahip çıkmıyorlar?\" dedi.

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor, dün akşam Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü tur maçında sahasında konuk ettiği Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor\'u 3-0 yenerek bir üst tura ismini yazdırdı. Maçın sonunda teknik direktör Mehmet Erdal Alpaslan ve futbolcularla bir basın toplantısı düzenleyen Kulüp Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan, galibiyetten takımı tebrik edip 90 dakika boyunca maçı ayakta izleyen taraftarlara da teşekkür etti.

Dün oynanan karşılaşmada alınan galibiyetin hem Kahramanmaraş hem de Kahramanmaraşspor için çok önemli olduğunu ancak şehrin ileri gelenleri ve büyüklerinin maçı izlemediğini belirtti. Maça gelmeyenlere sitem ettiğini belirten Ceyhan, \"Bunun hiçbir siyasi tarafı yok, hiçbir başka sebebi yok. Taraftarı gördünüz, aslanlar gibi sahadaki kardeşlerimle birlikte iyi günde-kötü günde, yağmurda-çamurda hep birlikte olduk ve bu takımı buralara kadar getirdik. Bu şehrin ileri gelenleri, kanaat önderleri, bu şehrin bir değeri olan ve 1969\'da ben doğmadan kurulmuş, renklerini şehrimizin başka değerleri olan Maraş Dondurması\'nın beyazı ve Maraş Biberi\'nin kırmızından alan, bu şehri temsil eden bu şehrin takımına neden sahip çıkmıyorlar. Eğer benimle ilgili bir şey ise yarından tezi yok imzayı atar bırakır giderim. 2 yıl oldu valimiz hala bir maçımıza gelmedi. Teşekkür ediyorum Sayın Valime. Milletvekillerimiz gelmedi. Şehrimizde kaç kere bir Süper Lig takımıyla maç yapıyoruz? Allah yine binlerce kere bu taraftarımızdan razı olsun\" diye konuştu.

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