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Spor

Kahramanmaraşspor - Tuzlaspor: 1-0

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA) STAT: 12 Şubat HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Emir Eray Eyisoy, Emir Kılıçarslan KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Burak (Dk

18 Ekim 2018 00:19

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA)

STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Emir Eray Eyisoy, Emir Kılıçarslan
KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Burak (Dk. 90 Safa), Hurşit, Mehmet İncebacak (Dk. 87 Emin), Cerem, Cemal, Abdülkadir(Dk. 61 İbrahim),  Lider, Ethem, Mehmet Fırat Demir, Hakan Vural Koçarslan
TUZLASPOR: Bayram - Bülent, Gökcan, Sadık (Dk.75 Hakan Yağmurkaya), Murat, Mehmet Özdıraz (Dk. 87 Hacı), Muhammed (Dk. 75 Berat) , Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Erdinç, Sefa, Tarık
GOLLER: Dk. 86 Cerem (Kahramanmaraşspor)
SARI KARTLAR: Bülent, Gökcan, Muhammed (Tuzlaspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un 8\'inci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor\'u 1-0 mağlup etti.
86\'ncı dakikada Kahramanmaraşspor\'dan Cerem, ceza sahasında buluştuğu topu kaleye gönderdi: 1-0.
Karşılaşma, ev sahibi takımın 1-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

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