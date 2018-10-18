Kahramanmaraşspor - Tuzlaspor: 1-0

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA)

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Emir Eray Eyisoy, Emir Kılıçarslan

KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Burak (Dk. 90 Safa), Hurşit, Mehmet İncebacak (Dk. 87 Emin), Cerem, Cemal, Abdülkadir(Dk. 61 İbrahim), Lider, Ethem, Mehmet Fırat Demir, Hakan Vural Koçarslan

TUZLASPOR: Bayram - Bülent, Gökcan, Sadık (Dk.75 Hakan Yağmurkaya), Murat, Mehmet Özdıraz (Dk. 87 Hacı), Muhammed (Dk. 75 Berat) , Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Erdinç, Sefa, Tarık

GOLLER: Dk. 86 Cerem (Kahramanmaraşspor)

SARI KARTLAR: Bülent, Gökcan, Muhammed (Tuzlaspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un 8\'inci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor\'u 1-0 mağlup etti.

86\'ncı dakikada Kahramanmaraşspor\'dan Cerem, ceza sahasında buluştuğu topu kaleye gönderdi: 1-0.

Karşılaşma, ev sahibi takımın 1-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)