Kahramanmaraşspor - Tokatspor: 2-1

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA)

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Erdem Temel, Uğur Önay, Muhammet Ali Doğan

KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Burak, Mehmet İncebacak (Dk. 74 Hakan), Cerem, Emin (Dk. 46 Hurşit), Cemal, Abdülkadir, Lider, Emre (Dk. 49 Mehmet Fırat Demir), Ethem, Aytürk

TOKATSPOR: Akın - Ramazan, İsa (Dk. 73 Erhan), Berat Çetinkaya, Emrah, Azad, Bilal (Dk. 81 Gökalp), Recep, Enes, Bekir (Dk. 90 Çağrı), Berat Tosun

GOLLER: Dk.61 - Dk. 76 Hurşit (Kahramanmaraşspor) - Dk. 80 Berat Çetinkaya (Tokatspor)

SARI KARTLAR: Lider (Kahramanmaraşspor) - Azad (Tokatspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un 6\'ncı haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Tokatspor\'u 2-1 mağlup etti.

62\'nci dakikada Kahramanmaraşspor\'dan Hurşit Taşçı, ceza sahasına ortalanan topu sol ayağı ile kalecinin üzerinden aşırarak kaleye gönderdi: 1-0.

76\'ncı dakikada Kahramanmaraşspor\'dan Hurşit Taşçı, ceza sahası dışından kaleye çektiği sert şutla kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0.

79\'uncu dakikada Tokatspor\'dan Recep, ceza sahasında rakip oyuncu ile mücadele derken yerde kalınca orta hakem penaltı noktasını gösterdi.

80\'inci dakikada penaltı atışını kullanan Berat Çetinkaya topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşma, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

EFSANELER ALKIŞLATILDI

Bu sezon kuruluşunun 50\'nci yıldönümünü kutlayan Kahramanmaraşspor, 1981-1982 ve 1982-1983 sezonlarında forma giyip takımı amatör ligden profesyonel lige taşıyan ve \'Efsane\' olarak anılan yeşil sahaya davet edip taraftara alkışlattı. Daha sonra Kulüp Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan, efsane futbolculara forma hediye edip eski günlerdeki gibi maç öncesi 11 fotoğrafı çektirdi.

ŞEHİTLERE ASKER SELAMI

Kahramanmaraşspor - Tokatspor maçı öncesi, futbolcular ve taraftarlar Batman\'da terör örgütü PKK\'nın yola döşediği el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit olan 7 askerimiz için saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı okunurken Kahramanmaraşsporlu futbolcular asker selamı verdi.

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