Kahramanmaraşspor - Sivas Belediyespor: 1-0

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA)

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Batuhan Gül, Özcan Sultanoğlu, Emre Doğu

KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Burak Can, Hurşit, Mehmet İncebacak (Dk.90 İsa), Cerem, Cemal, Abdülkadir (Dk.67 Furkan), Yusuf Emre, Lider, Ethem, Mehmet Fırat Demir (Dk.53 Hakan Vural)

SİVAS BELEDİYESPOR: Osman - Murat, Berkay, Aykut Emre (Dk.46 Emre), Eren, Güray, Serkan, Fatih, Ali Zorlu (Dk.79 Halil İbrahim), Ali Aydın, Alpay (Dk.59 Emrah)

GOL: Dk.28 Abdülkadir (P) (Kahramanmaraşspor)

SARI KARTLAR: Mehmet İncebacak, Ethem Ercan Pülgir (Kahramanmaraşspor) - Berkay, Ali Aydın, Fatih, Halil İbrahim, Murat (Sivas Belediye Spor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un 11\'inci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Sivas Belediyespor\'u 1-0 mağlup etti.

28\'inci dakikada ceza sahasına giren Kahramanmaraşspor\'dan Mehmet İncebacak, rakip oyuncunun müdahalesi sonucu yerde kalınca orta hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Abdülkadir, topu kalecinin sağından kaleye gönderdi: 1-0.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)