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Spor

Kahramanmaraşspor - Sivas Belediyespor: 1-0

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA) STAT: 12 Şubat HAKEMLER: Batuhan Gül, Özcan Sultanoğlu, Emre Doğu KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Burak Can, Hurşit, Mehmet İncebacak (Dk

04 Kasım 2018 18:08

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA)

STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Batuhan Gül, Özcan Sultanoğlu, Emre Doğu
KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Burak Can, Hurşit, Mehmet İncebacak (Dk.90 İsa), Cerem, Cemal, Abdülkadir (Dk.67 Furkan), Yusuf Emre, Lider, Ethem, Mehmet Fırat Demir (Dk.53 Hakan Vural)
SİVAS BELEDİYESPOR: Osman - Murat, Berkay, Aykut Emre (Dk.46 Emre), Eren, Güray, Serkan, Fatih, Ali Zorlu (Dk.79 Halil İbrahim), Ali Aydın, Alpay (Dk.59 Emrah)
GOL: Dk.28 Abdülkadir (P) (Kahramanmaraşspor)
SARI KARTLAR: Mehmet İncebacak, Ethem Ercan Pülgir (Kahramanmaraşspor) - Berkay, Ali Aydın, Fatih, Halil İbrahim, Murat (Sivas Belediye Spor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un 11\'inci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Sivas Belediyespor\'u 1-0 mağlup etti.
28\'inci dakikada ceza sahasına giren Kahramanmaraşspor\'dan Mehmet İncebacak, rakip oyuncunun müdahalesi sonucu yerde kalınca orta hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Abdülkadir, topu kalecinin sağından kaleye gönderdi: 1-0.
Karşılaşma bu skorla sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

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