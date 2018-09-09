Kahramanmaraşspor - Şanlıurfaspor: 1-1

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA)
STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Veli Karakaya, Fatih Söyler, Yusuf Doğan
KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Safa (Dk. 53 Furkan), Burak, Hurşit, Mehmet İncebacak (Dk. 76 Emin), Cerem (Dk. 72 Emre), Abdülkadir, Lider, Ethem, Aytürk, Cemal
ŞANLIURFASPOR: Ömer Kahveci - Samet, Aykut, Sercan, Mehmet Albayrak (Dk. 74 Can), Mehmet Taşçı, Cebrail, Ömer Bozan (Dk. 51 Benhur), Emre, Feridun (Dk. 53 Halil Köçer), Fevzi
GOLLER: Dk. 90 Abdülkadir (Kahramanmaraşspor) - Dk. 27 Sercan (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Ethem, Aytürk, Burak, Abdülkadir, Lider (Kahramanmaraşspor) - Mehmet Taşçı, Cebrail (Şanlıurfaspor)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un 2\'nci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.
27\'nci dakikada ceza sahasına ortalanan topa yükselen Sercan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
90\'ıncı dakikada ceza sahasında topla buluşan Abdülkadir\'in, vuruşuyla meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-1.
Karşılaşma 1-1\'lik eşitlikle tamamlandı.
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