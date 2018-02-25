Kahramanmaraşspor - Sakaryaspor: 2-1

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA)



STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Yasın Kol (xxx), Uğur Önay (xxx), Murat Altan (xxx)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (xxx)- Yusuf (xxx), Serbay (xxx)(Dk.62 Aytürk x), Ramazan Kahya (xxx), Cemal (xxx), Devrim (x)(Dk.28 Ramiz xx), Emin (xxx), Yakup (xxx), Ethem (xxx), Okan (xx)(Dk.73 Hakan x), Eser (xxx)

SAKARYASPOR: Ercüment (xx)- Ramazan Sal (xxx), Serdar (xxx), Ramazan Çevik (xx)(Dk.71 Mahir) , Beykan (xxx), Tevfik (xx)(Dk.56 Cem xx), Ferhat Yazgan (xx)(Dk.76 Sezer),Cenk (xxx), Ramazan Civelek (xxx),Talha (xxx), Tufan (xxx).

GOLLER: Dk.65 Ramazan Kahya, Dk.67 Yakup (Kahramanmaraşspor), Dk.17 Beykan (Sakaryaspor)

SARI KARTLAR: Ethem, Yakup, Eser, Ramiz (Kahramanmaraşspor), Beykan (Sakaryaspor)



TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup mücadelesinde Kahramanmaraşspor, ligin 24\'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Sakaryaspor\'u 2-1 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

17\'inci dakikada Sakaryaspor\'dan Beykan, ceza sahasında aldığı topu ağlarla buluşturdu: 0-1

65\'inci dakikada Kahramanmaraşspor\'dan Ramazan Kahya, ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta topu barajın üzerinden aşırtarak kaleye gönderdi: 1-1

67\'inci dakikada Kahramanmarasspor\'dan Yakup, ceza sahası dışında aldığı topla ceza sahasına girip meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara göndermeyi başardı: 2-1

Karşılaşma ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

AFRİN\'E ASKER SELAMI

Öte yandan maçtan önce Kahramanmaraşsporlu futbolcular, Suriye\'nin Afrin kentinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı\'ndaki Mehmetçiklere destek oldu. Maçtan önce yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunurken Kahramanmaraşlı futbolcular asker selamı verdi. Futbolcular, attıkları her golden sonra da asker selamı verdi.

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