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Spor

Kahramanmaraşspor - Pendikspor: 1-2

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA) -  STAT: 12 Şubat HAKEMLER: Turgut Doman, Ali Rıza Öztürk, Murat Tuğberk KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan, Hakan Vural (Dk

16 Aralık 2018 18:06

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA) - 
STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Turgut Doman, Ali Rıza Öztürk, Murat Tuğberk
KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan, Hakan Vural (Dk.77 İbrahim), Safa Ali, Ethem Ercan, Aytürk Halil, Yusuf Emre, Burak Can, Emin (Dk.73 Civar), Hurşit, Abdülkadir, Mehmet (Dk.83 Süleyman)
PENDİKSPOR: Emre, Oktay (Dk.59 Berkan), Ozan, Batuhan, Gökhan (Dk.85 Erdem), Okan, Mahmut Caner, Berk (Dk.46 Ahmet), Erdinç, Süheyl, Tunay
GOLLER: Dk. 57 Yusuf Emre (Kahramanmaraşspor) - Dk. 23 Mahmut Caner, Dk. 71 Okan (Pendikspor)
SARI KARTLAR: Mehmet (Kahramanmaraşspor) - Tunay, Süheyl, Erdem (Pendikspor)
KIRMIZI KART: Dk.89 Ethem Ercan (Kahramanmaraşspor)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un 17\'inci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Pendikspor\'a 2-1 mağlup oldu.
23\'üncü dakikada Pendikspor\'dan Mahmut Caner rakip ceza sahasında buluştuğu topu kaleye gönderdi: 0-1
57\'nci dakikada Kahramanmaraşspor\'dan Yusuf Emre, ceza sahasına ortalanan topu ağlarla buluşturarak skoru eşitledi: 1-1
71\'nci dakikada Okan, ceza sahası dışından çektiği şutla Pendikspor\'u tekrar öne geçiren golü atı: 1-2
89\'uncu dakikada Kahramanmaraşspor\'dan Ethem Ercan, müdahale ettiği rakip oyuncunun yere düşmesi sonucu maçın hakeminden önce ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışı kaldı.
Karşılaşma, konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
(FOTOĞRAFLI)

 

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