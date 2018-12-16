Kahramanmaraşspor - Pendikspor: 1-2

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA) -

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Turgut Doman, Ali Rıza Öztürk, Murat Tuğberk

KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan, Hakan Vural (Dk.77 İbrahim), Safa Ali, Ethem Ercan, Aytürk Halil, Yusuf Emre, Burak Can, Emin (Dk.73 Civar), Hurşit, Abdülkadir, Mehmet (Dk.83 Süleyman)

PENDİKSPOR: Emre, Oktay (Dk.59 Berkan), Ozan, Batuhan, Gökhan (Dk.85 Erdem), Okan, Mahmut Caner, Berk (Dk.46 Ahmet), Erdinç, Süheyl, Tunay

GOLLER: Dk. 57 Yusuf Emre (Kahramanmaraşspor) - Dk. 23 Mahmut Caner, Dk. 71 Okan (Pendikspor)

SARI KARTLAR: Mehmet (Kahramanmaraşspor) - Tunay, Süheyl, Erdem (Pendikspor)

KIRMIZI KART: Dk.89 Ethem Ercan (Kahramanmaraşspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un 17\'inci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Pendikspor\'a 2-1 mağlup oldu.

23\'üncü dakikada Pendikspor\'dan Mahmut Caner rakip ceza sahasında buluştuğu topu kaleye gönderdi: 0-1

57\'nci dakikada Kahramanmaraşspor\'dan Yusuf Emre, ceza sahasına ortalanan topu ağlarla buluşturarak skoru eşitledi: 1-1

71\'nci dakikada Okan, ceza sahası dışından çektiği şutla Pendikspor\'u tekrar öne geçiren golü atı: 1-2

89\'uncu dakikada Kahramanmaraşspor\'dan Ethem Ercan, müdahale ettiği rakip oyuncunun yere düşmesi sonucu maçın hakeminden önce ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışı kaldı.

Karşılaşma, konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)