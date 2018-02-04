Kahramanmaraşspor - Ottocool Karagümrük: 1-0

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Veli Karakaya (xxx), Tamer Okuldaş (xxx), Nurettin Taşkesen (xxx)
KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (xxx)- Cemal (xx) Ethem (xxx), Serbay (xxx), Devrim (xx), Okan (xx) (Dk. 57 Burak Sabak xx), Eser (xxx), Yusuf (xx), Yakup (xx) (Dk. 87 Hakan), Ramazan (xx), Mert (xxx) (Dk. 57 Timur xx)
OTTOCOOL KARAGÜMRÜK: Veysel (xx)- Hüseyin Tokmak (xx), Hüseyin Öztürk (xxx), Emir (xxx), Halil (xxx), Burak Göksel (xx) (Dk. 70 Özer x), Serkan Odabaşoğlu (xx), Sadık (xx) (Dk. 65 Serkan Uygun xx), Fatih (xxx), Gökcan (xxx), Can (xxx)
GOL: Dk. 69 Timur (Kahramanmaraşspor)
SARI KARTLAR: Cemal, Ethem, Eser, Hakan (Kahramanmaraşspor) - Emir, Fatih (Ottocool Karagümrük)
TFF 2\'nci Lig\'in 20\'nci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Ottocool Karagümrük\'ü 1-0 yendi.
69\'uncu dakikada ceza sahasında topla buluşan Kahramanmaraşspor\'dan Timur, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 1-0.
Karşılaşma Kahramanmaraşspor\'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
FOTOĞRAFLI