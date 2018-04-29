T24 LogoT24 Logo
Spor

Kahramanmaraşspor - Niğde Belediyespor: 2-0

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,(DHA) STAT: 12 Şubat HAKEMLER:  Şeref Taştan (xxx), Aykut Küçük (xxx), Sinan Bilen (xxx) KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (xxx) - Semih (xxx) (Dk

29 Nisan 2018 00:01

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

STAT: 12 Şubat
HAKEMLER:  Şeref Taştan (xxx), Aykut Küçük (xxx), Sinan Bilen (xxx)
KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (xxx) - Semih (xxx) (Dk. 53 Yusuf), Evren (xxx), Cemal (xxx), Devrim (xxx), Mert (xxx), Hakan Vural Koçaslan (xx), İsa (xxx) (Dk. 86 Ramazan), Arif (xxx), Ethem (xx), İbrahim (xxx) (Dk. 69 Timur xx)
NİĞDE BELEDİYESPOR: Muzaffer (xx) - Serdar (xxx), Seçkin (x), Mehmet (xxx), Uğur (xxx) (Dk. 69 Osman xx), Emre (xxx), Hakan Çevik (xx) (Dk. 83 Eren), Tunç (x) (Dk. 46 Oktay xxx), Volkan Özcan (xxx), Sefa (xxx), Yunus (xxx)
GOLLER: Dk. 26 Devrim, Dk. 65 İbrahim (Kahramanmaraşspor)
SARI KARTLAR: Cemal, Mert (Kahramanmaraşspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Kahramanmaraşspor, ligin 33\'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Niğde Belediyespor\'u 2-0 yendi.

25\'inci dakikada Niğde Belediyespor ceza sahasında meydana gelen karambolde Kahramanmaraşspor\'dan Mert, rakip futbolcunun müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
26\'ncı dakikada penaltı atışını kullanan Devrim, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara göndererek Kahramanmaraşspor\'un ilk golünü attı: 1-0.
65\'inci dakikada İbrahim, ceza sahası önüne ortalanan topu kalecinin üzerinden aşırtarak filelere gönderdi: 2-0.
Karşılaşma, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOÇKAHRAMANMARAŞDHA STATTaştanAykut KüçükSinan BilenSemihDkYusuf EvrenCemalDevrimMertHakan Vural KoçaslanRamazan ArifEthemTimurBELEDİYESPOR MuzafferSerdarSeçkinMehmetUğurOsmanEmreHakanEren Tunç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24