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Kahramanmaraşspor - Konya Anadolu Selçukspor: 1-1

Eyyüp BURUN / KAHRAMANMARAŞ, (DHA) STAT: 12 Şubat HAKEMLER: Emre Kargın (xxx), Can Savaşan (xxx), Caner Eroğlu (xxx) KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (xx)- Evren (xx), Serbay (xxx), Timuçin (xx)(Dk

24 Eylül 2017 00:33

Eyyüp BURUN / KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Emre Kargın (xxx), Can Savaşan (xxx), Caner Eroğlu (xxx)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (xx)- Evren (xx), Serbay (xxx), Timuçin (xx)(Dk.63 Yunus Smre xx), Ramazan (xx), Onur (xx)(Dk.46 Timur xx), İbrahim (xxx), Evren (xx)(Dk.73 İbrahim xx), Eser (xx), Aydın (xxx), Hüseyin (xx)
KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Mücahit (xxx)- Özkan (xxx), Sertan (xx)(Dk.70 Ahmet xx), Emre (xx)(Dk.36 Gökhan xx), Süleyman (xx), Mücahit Can (xx), Onurcan (xx), İbrahim (xx), Ali (xxx)(Dk.46 Ayberk xx) , Arif (xxx), Alpay (xx)
GOLLER: Dk.89 Serbay (Kahramanmaraşspor), Dk.68 Sertan (Konya Anadolu Selçukspor)
SARI KARTLAR: Evren, Eser (Kahramanmaraşspor) Gökhan, Mücahit. Sertan, Arif, Ayberk (Konya Anadolu Selçukspor)
KIRMIZI KART: Dk.32 İbrahim (Konya Anadolu Selçukspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Konya Anadolu Selçukspor ile 1-1 berabere kaldı.  
4\'üncü dakikada gelişen Kahramanmaraşspor atağında Hüseyin\'in sol kanattan yaptığı otada topa iyi yükselen Serbay\'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Maçın hakemi Serbay’ın faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
20\'nci dakikada Kahramanmaraşspor atağında Eser’in ortasında Hüseyin\'in kafa vuruşu kalecide kaldı.
68\'inci dakikada sol kanattan gelişen Konya Anadolu Selçukspor atağında topla  ceza alanı içinde bulaşan Sertan\'ın şutunda top ağlarla buluştu. 0-1
80\'inci dakikada Eser\'in ceza alanı içine attığı topla buluşan İbrahim\'in şutu az farkla auta çıktı.
89\'uncu dakikada Serbay\'ın sol kanattan ceza alanı içine gönderdiği top Timur\'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

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