Kahramanmaraşspor - Kırklarelispor: 0-2

Eyyüp BURUN / KAHRAMANMARAŞ (DHA)

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Sabit Selvi, Turgut Erhan, Suat Güz

KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Burak (Dk.66 Emin), Hurşit, Mehmet İncebacak , Cerem, Cemal, Abdülkadir (Dk.46 Furkan), Hakan, Lider, Ethem (Dk.76 İbrahim Koca), Aytürk

KIRKLARELİSPOR: İbrahim Demir - Davut, Yusuf, Müslüm, Caner,Yüksel (Dk.78 Hakkı), Deniz, Mert, İlter (Dk.64 Nuh), Ahmethan, Emre (Dk.85 Semih)

GOLLER: Dk.18 Mert, Dk. 90 Ahmethan (Kırklarelispor)

SARI KARTLAR: İlter, Caner, Yüksel, İbrahim Demir, Mert (Kırklarelispor), Cemal, Ethem, Mehmet, Emin, Hakan (Kahramanmaraşsor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un 13\'üncü haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Kırklarelispor\'a 2-0 mağlup oldu.

18\'inci dakikada gelişen Kırklarelispor atağında topla beraber ceza alanı içine giren Mert vuruşunu yaptı, top ağlarla buluştu: 0-1.

57\'nci dakikada Ahmet\'in ceza alanı içinde düşürülmesiyle konuk ekip penaltı kazandı. Topun başına geçen İlter\'in vuruşunda topu kaleci Özkan uzaklaştırdı.

90\'ıncı dakikada sol kanatta topla bulaşan Ahmethan\'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

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