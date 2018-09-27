Kahramanmaraşspor - Kemerspor 2003: 2-0

Mustafa KANLI/ KAHRAMANMARAŞ (DHA)

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Sercan Yılmaz,Çağlar Mehmet Uludağ,Hakan Yoldaş

KAHRAMANMARAŞSPOR: Emrah - Safa Ali, Hurşit, İbrahim (Dk.81 Aytürk), Cerem, Yusuf Emre Kasal, Furkan (Dk.46 Cemal), Hakan, İsa, Mehmet Fırat Demir, Civar (Dk.65 Mehmet İncebacak)

KEMERSPOR 2003: Faik - Durmuş (Dk. 54 Olcay), Mertcan, Yunus, Semih, Oğulcan, Doğukan (Dk. 63 Asrın), Hasan, Yusuf Duman (Dk.77 İsmail), Umut, Serkan

GOLLER: Dk. 13 Mehmet Fırat Demir, Dk. 47 İbrahim (Kahramanmaraşspor)

SARI KARTLAR: Hakan, Emrah, Cemal(Kahramanmaraşspor), Doğukan, Umut, Yusuf Duman, İsmail, Hasan(Kemerspor 2003)

KIRMIZI KART: Dk.34 Yusuf Emre Kasal (Kahramanmaraşspor)

Spor Toto 2\'inci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kahramanmaraşspor, Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü Turu\'nda sahasında 3\'üncü Lig 2\'inci Grup takımlarından Kemerspor 2003’u 2-0 mağlup etti.

13\'üncü dakikada ceza sahası içinde Hurşit\'e yapılan sert hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına gelen Mehmet Fırat Demir\'in sert vuruşunda top ağlararla buluştu. 1-0.

47\'nci dakikada ikinci yarıya baskılı başlayan Kahramanmaraşspor, İbrahim Koca ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye yükseltti. 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kahramanmaraşspor sahasında Kemerspor 2003\'ü 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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