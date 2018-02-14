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Spor

Kahramanmaraşspor - Fethiyespor: 2-2

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA) STAT: 12 Şubat HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xxx), Ejder Yapıcı (xxx), Aykut Küçük (xxx) KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (xx) - Yusuf (xx) (Dk

14 Şubat 2018 18:25

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xxx), Ejder Yapıcı (xxx), Aykut Küçük (xxx)
KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (xx) - Yusuf (xx) (Dk.85 İbrahim), Serbay (xx), Ramazan Kahya (xx), Timur (xx) (Dk.72 Emin x), Cemal (xx), Devrim (xxx), Burak (xx) (Dk.58 Aytürk xx), Yakup (xxx), Ethem (xx), Eser Akbaş (xx)
FETHİYESPOR: Eser Altın (xx)- Cemil (xx), Üstün (xx), Erdi (xx), Anıl (xxx) (Dk.88 Hakan), Ahmet (xx) (Dk.60 Ensar xx), Yiğit Yöney (xx), Yiğit Gökoğlan (xx) (Dk.73 Metin x), Emrullah (xx), Fahri (xxx), Ramazan Işık (xx)
GOLLER: Dk.45 Devrim, Dk.87 Yakup (Kahramanmaraşspor), Dk.57 Ahmet, Dk.83 Metin (Fethiyespor)
SARI KARTLAR: Burak, Serbay, Ethem (Kahramanmaraşspor), Cemil (Fethiyespor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 22\'nci hafta karşılaşmasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Fethiyespor ile 2-2 berabere kaldı.

45\'inci dakikada Kahramanmaraşspor\'dan Devrim, ceza sahasına ortalanan topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-0.
57\'nci dakikada Fethiyespor\'dan Ahmet, ceza sahasına ortalanan meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla kaleye göndererek takımına beraberliği getirdi: 1-1.
83\'üncü dakikada Fethiyespor\'dan Metin, ceza sahasında buluştuğu topu sol ayağı ile filelerle buluşturdu: 1-2.
87\'nci dakikada Kahramanmaraşspor\'dan Yakup, ceza sahasına ortalanan topu kafayla kaleye göndererek takımına beraberliği getiren golü attı: 2-2.
Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

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