Kahramanmaraşspor - Fatih Karagümrük 0-1

Eyyüp BURUN / KAHRAMANMARAŞ (DHA)

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Özer Özden,Bülent Uludoğan, Boran Turhan

KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Burak (Dk. 89 Furkan), Emin (Dk. 73 Hakan), Mehmet, Cerem (Dk. 59 Hurşit), Emre, Abdülkadir, Lider, Ethem, Aytürk, Cemal

FATİH KARAGÜMRÜK: Tarık - Adil, Murat Ceylan, Youssef, Erkan, Burak Göksel (Dk. 73 Turgut), Murat Türkkan, Sanharib (Dk. 66 Emir), Fuchs, Gökay (Dk. 84 Ramazan), Hüseyin

GOL: Dk. 87 Turgut (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Murat Ceylan, Hüseyin, Emir (Fatih Karagümrük), Aytürk, Mehmet, Cemal (Kahramanmaraşspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un 4\'üncü haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük\'e 1-0 mağlup oldu.

87\'nci dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında kale ön çizgisinde topla buluşan Murat Türkkan\'ın şutu defansa çarparak Turgut\'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşma 1-0 Fatih Karagümrük takımının galibiyetiyle tamamlandı.

(FOTOĞRAFLI)