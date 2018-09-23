T24 LogoT24 Logo
Spor

Kahramanmaraşspor - Fatih Karagümrük 0-1

Eyyüp BURUN / KAHRAMANMARAŞ (DHA) STAT: 12 Şubat HAKEMLER: Özer Özden,Bülent Uludoğan, Boran Turhan KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Burak (Dk

23 Eylül 2018 00:32

Eyyüp BURUN / KAHRAMANMARAŞ (DHA)

STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Özer Özden,Bülent Uludoğan, Boran Turhan
KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Burak (Dk. 89 Furkan), Emin (Dk. 73 Hakan), Mehmet, Cerem (Dk. 59 Hurşit),  Emre, Abdülkadir, Lider, Ethem, Aytürk, Cemal
FATİH KARAGÜMRÜK: Tarık - Adil, Murat Ceylan, Youssef, Erkan, Burak Göksel (Dk. 73 Turgut), Murat Türkkan, Sanharib (Dk. 66 Emir), Fuchs, Gökay (Dk. 84 Ramazan), Hüseyin
GOL: Dk. 87 Turgut (Fatih Karagümrük)
SARI KARTLAR: Murat Ceylan, Hüseyin, Emir (Fatih Karagümrük), Aytürk, Mehmet, Cemal (Kahramanmaraşspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un 4\'üncü haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük\'e 1-0 mağlup oldu.
87\'nci dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında kale ön çizgisinde topla buluşan Murat Türkkan\'ın şutu defansa çarparak Turgut\'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşma 1-0 Fatih Karagümrük takımının galibiyetiyle tamamlandı.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyyüp BURUNKAHRAMANMARAŞ DHA STATUludoğan Boran Turhan KAHRAMANMARAŞSPORDkFurkan Emin DkHakan Mehmet Cerem DkHurşitEmre Abdülkadir Lider Ethem Aytürk Cemal FATİH KARAGÜMRÜK TarıkAdil Murat Ceylan Youssef Erkan Burak Göksel
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24