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Kahramanmaraşspor - Etimesgut Belediyespor: 0-2

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA) STAT: 12 Şubat HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Salim Şanlıer, Ufuk Uğurlu KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Lider, Aytürk, Cemal, Ethem, Yusuf Emre, Ebubekir(Dk

01 Aralık 2018 18:00

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA)

STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Salim Şanlıer, Ufuk Uğurlu
KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Lider, Aytürk, Cemal, Ethem, Yusuf Emre, Ebubekir(Dk.58 İbrahim), Burak Can Kunt(Dk.46 Hakan Vural), Emre(Dk.35 Mehmet Fırat Demir), Hurşit, Abdülkadir
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Yunus Emre- Ahmet Kaan, Burak Çolak, Eyüpcan, Erçin, Alaettin Batuhan, Samet(Dk.86 Caner), Sabri, Akın(Dk.71 Muhammet Emre), Mehmet Atik, Mehmet Fuat Gölbaşı(Dk.76 Mikail)
GOLLER: Dk.29-Dk.80 Burak Çolak,  (Etimesgut Belediyespor)
SARI KARTLAR: Aytürk, Hakan Vural, Abdülkadir, Ethem (Kahramanmaraşspor) - Samet (Etimesgut Belediye Spor)
KIRMIZI KART: Dk.82 Abdülkadir

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un 15\'inci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Etimesgut Belediyespor\'a 2-0 mağlup oldu.
29\'uncu dakikada Etimesgut Belediyespor\'dan Burak Çolak, arkadaşının topuk pasıyla ceza sahsın girerek meşin yuvarlağı sol ayağı ile kaleye gönderdi: 0-1
80\'nci dakikada Etimesgut Belediyespor\'dan Burak Çolak, ceza sahası dışından çektiği şutla topu kaleye göndererek kendisinin ve takımının ikinci golü kaydetti: 0-2
82\'nci dakikada Kahramanmaraşspor\'dan Abdülkadir, rakip oyuncuya faul yapınca hakem önce ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı gösterdi.
Karşılaşma, konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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