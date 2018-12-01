Kahramanmaraşspor - Etimesgut Belediyespor: 0-2

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA)



STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Salim Şanlıer, Ufuk Uğurlu

KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Lider, Aytürk, Cemal, Ethem, Yusuf Emre, Ebubekir(Dk.58 İbrahim), Burak Can Kunt(Dk.46 Hakan Vural), Emre(Dk.35 Mehmet Fırat Demir), Hurşit, Abdülkadir

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Yunus Emre- Ahmet Kaan, Burak Çolak, Eyüpcan, Erçin, Alaettin Batuhan, Samet(Dk.86 Caner), Sabri, Akın(Dk.71 Muhammet Emre), Mehmet Atik, Mehmet Fuat Gölbaşı(Dk.76 Mikail)

GOLLER: Dk.29-Dk.80 Burak Çolak, (Etimesgut Belediyespor)

SARI KARTLAR: Aytürk, Hakan Vural, Abdülkadir, Ethem (Kahramanmaraşspor) - Samet (Etimesgut Belediye Spor)

KIRMIZI KART: Dk.82 Abdülkadir



TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un 15\'inci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Etimesgut Belediyespor\'a 2-0 mağlup oldu.

29\'uncu dakikada Etimesgut Belediyespor\'dan Burak Çolak, arkadaşının topuk pasıyla ceza sahsın girerek meşin yuvarlağı sol ayağı ile kaleye gönderdi: 0-1

80\'nci dakikada Etimesgut Belediyespor\'dan Burak Çolak, ceza sahası dışından çektiği şutla topu kaleye göndererek kendisinin ve takımının ikinci golü kaydetti: 0-2

82\'nci dakikada Kahramanmaraşspor\'dan Abdülkadir, rakip oyuncuya faul yapınca hakem önce ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı gösterdi.

Karşılaşma, konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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