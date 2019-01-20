T24 LogoT24 Logo
Spor

Kahramanmaraşspor - Bandırmaspor Baltok: 2-1

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA)   STAT: 12 Şubat HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Alper Uslu, Ahmet Deveci KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Hurşit, Cerem Talha (Dk

20 Ocak 2019 18:11

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA)  

STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Alper Uslu, Ahmet Deveci
KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Hurşit, Cerem Talha (Dk. 81 İbrahim), Yasin, Yusuf Emre Kasal, Zeki, Aziz, Lider (Dk. 83 Mehmet Fırat Demir), Oğuz, Ethem Ercan, Fatih Kamacı (Dk. 58 Süleyman)
BANDIRMASPOR BALTOK: Zülküf - Samet, Yusuf Akyel, Ömer Faruk (Dk. 60 Haluk), Doğan Can (Dk. 60 Timur), Mehmet Gürkan Öztürk (Dk. 75 Mustafa), Rıza, Şevket, Taner, Deniz, Fatih Kıran
GOLLER: Dk. 60 Yasin, Dk. 71 Cerem (Kahramanmaraşspor) - Dk. 90 Haluk (Bandırmaspor Baltok)
SARI KARTLAR: Zeki (Kahramanmaraşspor) - Ömer Faruk, Mehmet Gürkan, Haluk (Bandırmaspor Baltok)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un 18\'inci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor Baltok\'u 2-1 yendi.
60\'ıncı dakikada Kahramanmaraşspor\'dan Aziz\'in sol kanattan ceza sahasına girerek rakibini çalımladıktan sonra ortaladığı topu Yasin kafasıyla kaleye gönderdi: 1-0.
71\'inci dakikada kornerden ceza sahasına atılan topu Cerem Talha ayağı ile ağlarla buluşturdu: 2-0.
90\'ıncı dakikada Bandırmaspor Baltok\'dan Haluk, ceza sahasına ortalanan meşin yuvarlağı kaleye göndermeyi başardı: 2-1.
Karşılaşma, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOÇKAHRAMANMARAŞ DHAMustafa Kürşad Filiz Alper Uslu Ahmet Deveci KAHRAMANMARAŞSPORCerem Talha DkYasin Yusuf Emre Kasal Zeki Aziz Lider DkMehmet Fırat Demir Oğuz Ethem Ercan Fatih Kamacı DkSüleyman BANDIRMASPOR BALTOK ZülküfSamet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24