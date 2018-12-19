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Spor

Kahramanmaraşspor - Aytemiz Alanyaspor: 2-1

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA) STAT: 12 Şubat HAKEMLER: Hakan Ceylan, Utku Tunavelioğlu, Kemal Elmas KAHRAMANMARAŞSPOR: Emrah - Safa Al, Burak Can Kunt, Hurşit(Dk

19 Aralık 2018 20:02

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA)

STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Hakan Ceylan, Utku Tunavelioğlu, Kemal Elmas
KAHRAMANMARAŞSPOR: Emrah - Safa Al, Burak Can Kunt, Hurşit(Dk.90 Ebubekir Berke), İbrahim, Yusuf Emre, Burak Şamil Bolat, Lider, İsa, Mehmet Fırat(Dk.68 Süleyman), Civar(Dk.81 Emin)
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar - Isaac Sackey (Dk.46 Taha), Merih, Ceyhun, Ioannis Maniatis(Dk.69 Lucas Martin Villafanez), Bobo, Kaan, Mayele Fabrice Nskala, Welinton, Cenk Ahmet
GOLLER: Dk.61 Burak Can Kunt, Dk.89 İbrahim (Kahramanmaraşspor) - Dk.79 Deyvison Rogerio  Da Silva (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Mehmet Fırat (Kahramanmaraşspor) - Ioannis Maniatis (Aytemiz Alanyaspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor, Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur rövanş maçında Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor\'u 2-1 mağlup etti. İlk maçı kendi sahasında 7-2 kazanan Aytemiz Alanyapor, bu skorla kupada adını bir üst tura yazdırdı.
61\'nci dakikada Kahramanmaraşspor\'dan Burak Can Kunt, serbest vuruştan ceza sahasına ortalanan topu kaleye göndererek maçın ilk golünü attı: 1-0
79\'uncu dakikada Aytemiz Alanyaspor\'dan Bobo, ceza sahasındaki karambolde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
89\'uncu dakikada Kahramanmaraşspor\'dan Lider\'in ceza sahasına ortaladığı topu kafayla kaleye gönderen İbrahim, maçın skorunu belirledi: 2-1
Karşılaşma, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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