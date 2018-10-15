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Kahramanmaraş'ı toz bulutu sardı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- GÜNEYDEN gelen toz bulutları Kahramanmaraş'ı etkisi altına aldı

15 Ekim 2018 17:54

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- GÜNEYDEN gelen toz bulutları Kahramanmaraş\'ı etkisi altına aldı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, Suriye ve Güney Afrika üzerinden gelen toz bulutu, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu Bölgesi\'ndeki iller başta olmak üzere Kahramanmaraş\'ta da etkili oldu. Gece saatlerinde gelen toz bulutları, sabahın ilk saatleriyle birlikte şehrin üzerini kapladı.
Meteoroloji yetkilileri, rüzgar ve yağış olmaması nedeniyle toz bulutun yarın sabaha kadar Kahramanmaraş\'ın üzerinde kalmasını beklediklerini kaydetti. Öte yandan, uzmanlar ise başta astım hastaları olmak üzere çocuklar ve hataların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
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