Kahramanmaraş'ta kadın cinayeti: Mehtap Kırlangıç, uzaklaştırma kararı verilen, boşanma aşamasında olduğu Erkan Kırlangıç tarafından öldürüldü

Kahramanmaraş'ta yaşayan Mehtap Kırlangıç, boşanma sürecine olduğu Erkan Kırlangıç tarafından öldürüldü. Mehtap Kırlangıç'ın geçen ay Erkan Kırlangıç tarafından darp edildiği ve Erkan Kırlangıç hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta Mehtap Kırlangıç, boşanma sürecinde olduğu Erkan Kırlangıç tarafından ruhsatlı tabanca ile öldürüldü. Mehtap Kırlangıç'ın geçen ay Erkan Kırlangıç tarafından darp edildiği ve savcılık tarafından serbest bırakılan Erkan Kırlangıç hakkında uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi.

Avukat Arslan: AKP kadın cinayetlerine önlemede samimiyetsiz

Mehtap Kırlangıç'ın avukatı Taylan Barış Arslan, "AKP hükümeti kadınları koruyamadığı gibi kadınlar ve toplum için önemli olan İstanbul Sözleşmesi'nden de vazgeçerek bir kez daha kadın erkek eşitliğini istemediklerini, kadın cinayetleri ve aile içi şiddet konusunda önlem alamayan samimiyetsiz olduklarını ortaya koymuşlardır" dedi.

CHP'li Öztunç: Geçen ay darbedilmiş ancak savcılık eşini serbest bırakmıştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da sosyal medya hesabı üzerinden Mehtap Kırlangıç ile ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Bir kadın cinayeti daha.. Afşinli hemşerim Mehtap Kırlangıç, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve boşanma davası süren eşi tarafından dün gece ruhsatlı tabanca ile öldürüldü. Daha gecen ay darbedilmiş ancak savcılık eşini serbest bırakmıştı.”