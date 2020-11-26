Kahramanmaraş’ta kadın cinayeti: Annesini bıçakla öldüren bir kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta, Hakan Ö. tartıştığı annesi Yurdagül Ö.'yü bıçakla öldürdü. Katil zanlısı polisi arayarak teslim oldu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Kümbet Mahallesi Düzenli Sokak'taki evlerinde Yurdagül Ö. (56) ile oğlu Hakan Ö. (32) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Annesini bıçaklayarak öldüren Hakan Ö. polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri Hakan Ö'yü gözaltına alırken, sağlık ekiplerince yapılan incelemede anne Yurdagül Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlı, polis ekipleri tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.