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Yaşam

Kahramanmaraş'ta ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

20 Temmuz 2021 21:30

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

U.K. idaresindeki 46 AAV 454 plakalı ambulans, İşbilir Kavşağı'nda, E.D. yönetimindeki 27 Y 6014 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle ambulanstaki 2 sağlık görevlisi, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine sevk edilen U.K. ve E.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kahramanmaraşkazaambulans
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