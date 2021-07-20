Kahramanmaraş'ta ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
U.K. idaresindeki 46 AAV 454 plakalı ambulans, İşbilir Kavşağı'nda, E.D. yönetimindeki 27 Y 6014 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerle ambulanstaki 2 sağlık görevlisi, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine sevk edilen U.K. ve E.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.