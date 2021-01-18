Kahramanmaraş-Kayseri karayoluna kar engeli

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ağır vasıta araçların geçişine kapatıldı.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinden Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde arasındaki karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ağır vasıta araçların gidişine kapatıldı. Pınarbaşı Bölge Trafik Denetleme Amirliği ve Karayolları ekiplerinin talebi üzerine Göksun Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekiplerince, yapılan denetimle özel araçlarda kar tipi lastik, zincir, çekme halatı gibi kış donanımı olmayan araçlarında gidişine izin verilmediği öğrenildi.

Göksun ilçesi ile Pınarbaşı ilçesi arasındaki karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle karayolları ekiplerinin kar temizleme çalışmaları sürdürdüğü bilgisine ulaşıldı. (İHA)