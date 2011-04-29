-KAHRAMANMARAŞ, KARABÜK, KARAMAN, KARS, KASTAMONU KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin kesin aday listeleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kesin aday listelerine göre, Kahramanmaraş'ın milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Mehmet Sağlam 2- Nevzat Pakdil 3- Mahir Ünal 4- Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu 5- Sevde Bayazıt Kaçar 6- Sıtkı Güvenç 7- Hamdi Bülent Eken 8- İdris Tezcan DEMOKRAT PARTİ 1- Ramazan Deveci 2- Zühtü Kazancı 3- Cahit Güçlü 4- Ali Demirci 5- Ali Ceyhan 6- Ejder Nafiz Özdemir 7- Güller Telek 8- Celal Bağcı CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Durdu Özbolat 2- Kemal Sağ 3- Duran Özdal 4- Murat Kapan 5- Yaşar Güngör 6- Ramazan Burhan 7- Türkan Özbek 8- Mehmet Okuç EMEK PARTİSİ 1- İbrahim Aksoy 2- Battal Bayar 3- Hidayet Kalınlıoğlu 4- Erol Akkuş 5- Ferhat Güzelgün 6- İbrahim Keleş 7- Erkan Seven 8- Hasan Biçiçi MİLLET PARTİSİ 1- Sıddık Çakıroğlu 2- Mehmet Ali Kurtulan 3- Ahmet Yontucu 4- Muharrem Seyhan 5- Oktay Özdil 6- Ahmet Emrullah 7- Ülger İncearık 8- Belkıs Çetiner SAADET PARTİSİ 1- Cuma Tahiroğlu 2- Ömer Polat 3- Mehmet Tahir Gören 4- Emin Odabaşı 5- Sami Polat 6- Veli Kabaağaç 7- Ali Doruk 8- Talip Gülbay HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1- Ahmet Gebel 2- Vedat Üçgöz 3- Hakan Torun 4- Harun Akkurt 5- İbrahim Bayazıt 6- Asuman Yılmaz 7- Gürkan Emlik 8- Abdulkadir Ceren HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Mustafa Kabalcı 2- Niyazi Güney 3- Ali Fahri Şirikçi 4- Fatih Polat 5- Abdullah Genç 6- Bünyamin Yumrukaya 7- Hacı İbrahim Pıçak 8- Kenan Akkurt MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Mesut Dedeoğlu 2- Fahrettin Oğuz Tor 3- Ejder Oruç 4- Şule Arıkan 5- Aydoğan Büyüköz 6- Kamil Koca 7- Hüseyin Cahit Gökşen 8- Necati Karatuluk DOĞRU YOL PARTİSİ 1- İdris Akkaya 2- İsmail Nacar 3- Mehmet Fatih Eken 4- Şaban Solak 5- Murat Erdoğan 6- Mehmet Ali Pekemen 7- Durdu Çağlar 8- İlhan Yıldız TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Meliha Çiğdem Sarı 2- Sinem Bingöl 3- Hüseyin Özel 4- Samittin Arslan 5- Naciye Karaköçek 6- Emine Devrim Erdoğan 7- Pınar Bilici 8- Zübeyde Gülmez MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Ali Akıl 2- Mehmet Bars 3- Şaban Küçükdağlı 4- Burhan Dağ 5- Abdullah Belibağlı 6- Mehmet Çelebi 7- Mustafa Kara 8- Vedat Dişbudak BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Remzi Çayır 2- Nedat Türk 3- Elife Özgül 4- Ali Alagöz 5- Musa Göztaş 6- Feridun Özdemir 7- Bülent Kaya 8- Fatma Kuşçu DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Salman Diliuz 2- Canan Palalı 3- Mesut Şahan 4- Mevlüt Öztütüncü 5- Muzaffer Yıldırım 6- Eyyüp Dalgın 7- Bülent Bulut 8- Hasan Sünbül BAĞIMSIZ - Mustafa Mamaklı -KARABÜK KESİN ADAY LİSTELERİ Kesin aday listelerine göre, Karabük'ün milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Mehmet Ali Şahin 2- Osman Kahveci DEMOKRAT PARTİ 1- Fikret Çatmakaş 2- Recep Özcan CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Mustafa Eren 2- Erdoğan Dincel EMEK PARTİSİ 1- Devrim Avcı Özkurt 2- Gülü Budak MİLLET PARTİSİ 1- Mehmet Özkaya 2- Nuh Altılı LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- Harun Demir 2- Ahmet Memik SAADET PARTİSİ 1- Aziz Gündoğdu 2- Fatma Güney HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1- Fahri Gürkan Söyler 2- Selma Gebel HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Hayrettin Dilekcan 2- Cemalettin Yavaşçı MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Bircan Akyıldız 2- Nizamettin Arslan DOĞRU YOL PARTİSİ 1- İmran Aksoy 2- Mehmet Bayar TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Şerif Özgür Urfa 2- Adnan Yeşilçam MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Süat Abay 2- Banu Arslan BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Hüdayet Malakcı 2- Şenol Diktepe DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Deniz Güryol 2- Sercan Günarslan -KARAMAN KESİN ADAY LİSTELERİ Kesin aday listelerine göre, Karaman'ın milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Lütfi Elvan 2- Mevlüt Akgün DEMOKRAT PARTİ 1- Mümtaz Kartal 2- Yusuf Uğur CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Fikret Ünlü 2- Osman Nuri Koçak EMEK PARTİSİ 1- Esme Uyan 2- Şerif Karataş MİLLET PARTİSİ 1- Mustafa Sayar 2- Salih Mısral LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- İlker Tekbaş 2- Birhan Bora Erdoğan SAADET PARTİSİ 1- Şaban Şahin 2- Hüseyin Uğuz HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1- Yücel Altun 2- Saniye Kangooğlu HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Abidin Çağlayan 2- Mehmet Macit MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Hasan Çalış 2- Hamza Koçak DOĞRU YOL PARTİSİ 1- Cihangir Kızıl 2- Süleyman Levent TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Nurhak Coşkun 2- Rıza Tuna MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Erkan Söker 2- Nusret Başol BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Hüseyin Arı 2- Durmuş Ataş DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Emir Musa Beydili 2- Mehmet Şengül -KARS KESİN ADAY LİSTELERİ Kesin aday listelerine göre Kars'ın milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Ahmet Arslan 2- Yunus Kılıç 3- Suat Doğan DEMOKRAT PARTİ 1- Erkan Güneş 2- Ekrem Polat 3- Gencay Aytaş CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Naif Alibeyoğlu 2- Cengiz Daşdemir 3- Saffet Özdemir MİLLET PARTİSİ 1- İsmail Can 2- Halit Şirin 3- İsmail Yiğit LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- Harika Özovalı 2- Feride Dayanç 3- Zerin Şık SAADET PARTİSİ 1- Piyami Aksu 2- Mevlüt Ayçiçek 3- Süleyman Turan HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1- Bora İzkübarlas 2- Cemal Gökce 3- Mahir Yeke HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Mukayil Demir 2- Taner Çetin 3- Muhammet Ali Gökçek MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Umut Yılmazel 2- Harun Yenice 3- İrfan Topçu DOĞRU YOL PARTİSİ 1- Alaattin Yıldırım 2- Fatma Fidan 3- Hüseyin Ali Tıraş TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- İlhan Akalın 2- Emine Özmen 3- Banu Bedirman Soykan MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Serkan Ögel 2- İzzet Altun 3- Tuna Işık BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Selaattin Yıldız 2- Muhittin Timur 3- Gürkan Işık DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Serap Gençler 2- Müzeyyen Demirkaya 3- Erkan Tek BAĞIMSIZ -Mülkiye Birtane -KASTAMANU KESİN ADAY LİSTELERİ Kesin aday listelerine göre Kastamonu'nun milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Hakkı Köylü 2- Mustafa Gökhan Gülşen 3- Zafer Nalbantoğlu DEMOKRAT PARTİ 1- Ahmet Rugancı 2- Ayfer Demir 3- Erhan Deler CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Bahri Gökçebay 2- Hasan Baltacı 3- Ayşenur Özden EMEK PARTİSİ 1- Başak Sopacı 2- Derya Kaplan 3- Pınar Yavuz MİLLET PARTİSİ 1- Mehmet Bilge 2- Sevim Gür 3- Sibel Öztürk LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- Mehmet İleri 2- Türkan Kuzucu 3- Ümmiye Tüzer SAADET PARTİSİ 1- Halim Balcı 2- Hamit Serdar Yılmaz 3- Nihat Yazıcıoğlu HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1- İsmail Yüce 2- Birol Bal 3- Semra Vakit HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Mücahit Dağdelenoğlu 2- Hasan Mete Dikişçi 3- İbrahim Tevfik Tiryaki MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Emin Çınar 2- Nurullah Kayıran 3- Murat Savaş Yücel DOĞRU YOL PARTİSİ 1- Mustafa Türkistanlı 2- Hakan Çoban 3- Soner Demircan TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Niyazi Kebelioğlu 2- Erol Boduroğlu 3- Deniz Yılmazgil MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Faruk Kabakcı 2- Satılmış Çolak 3- Turan Kayacan BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Ahmet Yelis 2- Galip Yaman 3- Satılmış Külçe DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Salih Çelebi 2- Şenol Çeli 3- Faik Kaya