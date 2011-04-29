T24 LogoT24 Logo
Politika

KAHRAMANMARAŞ, KARABÜK, KARAMAN, KARS, KASTAMONU KESİN ADAY LİSTELERİ  ANKARA (A.A)

29 Nisan 2011 13:10

-KAHRAMANMARAŞ, KARABÜK, KARAMAN, KARS, KASTAMONU KESİN ADAY LİSTELERİ  ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin kesin aday listeleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.      Kesin aday listelerine göre, Kahramanmaraş'ın milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Mehmet Sağlam      2- Nevzat Pakdil      3- Mahir Ünal      4- Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu      5- Sevde Bayazıt Kaçar      6- Sıtkı Güvenç      7- Hamdi Bülent Eken      8- İdris Tezcan           DEMOKRAT PARTİ           1- Ramazan Deveci      2- Zühtü Kazancı      3- Cahit Güçlü      4- Ali Demirci      5- Ali Ceyhan      6- Ejder Nafiz Özdemir      7- Güller Telek      8- Celal Bağcı           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Durdu Özbolat      2- Kemal Sağ      3- Duran Özdal      4- Murat Kapan      5- Yaşar Güngör      6- Ramazan Burhan      7- Türkan Özbek      8- Mehmet Okuç           EMEK PARTİSİ           1- İbrahim Aksoy      2- Battal Bayar      3- Hidayet Kalınlıoğlu      4- Erol Akkuş      5- Ferhat Güzelgün      6- İbrahim Keleş      7- Erkan Seven      8- Hasan Biçiçi           MİLLET PARTİSİ           1- Sıddık Çakıroğlu      2- Mehmet Ali Kurtulan      3- Ahmet Yontucu      4- Muharrem Seyhan      5- Oktay Özdil      6- Ahmet Emrullah      7- Ülger İncearık      8- Belkıs Çetiner           SAADET PARTİSİ           1- Cuma Tahiroğlu      2- Ömer Polat      3- Mehmet Tahir Gören      4- Emin Odabaşı      5- Sami Polat      6- Veli Kabaağaç      7- Ali Doruk      8- Talip Gülbay           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1- Ahmet Gebel      2- Vedat Üçgöz      3- Hakan Torun      4- Harun Akkurt      5- İbrahim Bayazıt      6- Asuman Yılmaz      7- Gürkan Emlik      8- Abdulkadir Ceren           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Mustafa Kabalcı      2- Niyazi Güney      3- Ali Fahri Şirikçi      4- Fatih Polat      5- Abdullah Genç      6- Bünyamin Yumrukaya      7- Hacı İbrahim Pıçak      8- Kenan Akkurt           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Mesut Dedeoğlu      2- Fahrettin Oğuz Tor      3- Ejder Oruç      4- Şule Arıkan      5- Aydoğan Büyüköz      6- Kamil Koca      7- Hüseyin Cahit Gökşen      8- Necati Karatuluk           DOĞRU YOL PARTİSİ           1- İdris Akkaya      2- İsmail Nacar      3- Mehmet Fatih Eken      4- Şaban Solak      5- Murat Erdoğan      6- Mehmet Ali Pekemen      7- Durdu Çağlar      8- İlhan Yıldız           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Meliha Çiğdem Sarı      2- Sinem Bingöl      3- Hüseyin Özel      4- Samittin Arslan      5- Naciye Karaköçek      6- Emine Devrim Erdoğan      7- Pınar Bilici      8- Zübeyde Gülmez           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Ali Akıl      2- Mehmet Bars      3- Şaban Küçükdağlı      4- Burhan Dağ      5- Abdullah Belibağlı      6- Mehmet Çelebi      7- Mustafa Kara      8- Vedat Dişbudak           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Remzi Çayır      2- Nedat Türk      3- Elife Özgül      4- Ali Alagöz      5- Musa Göztaş      6- Feridun Özdemir      7- Bülent Kaya      8- Fatma Kuşçu           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Salman Diliuz      2- Canan Palalı      3- Mesut Şahan      4- Mevlüt Öztütüncü      5- Muzaffer Yıldırım      6- Eyyüp Dalgın      7- Bülent Bulut      8- Hasan Sünbül           BAĞIMSIZ           - Mustafa Mamaklı -KARABÜK KESİN ADAY LİSTELERİ  Kesin aday listelerine göre, Karabük'ün milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Mehmet Ali Şahin      2- Osman Kahveci           DEMOKRAT PARTİ           1- Fikret Çatmakaş      2- Recep Özcan           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Mustafa Eren      2- Erdoğan Dincel           EMEK PARTİSİ           1- Devrim Avcı Özkurt      2- Gülü Budak           MİLLET PARTİSİ           1- Mehmet Özkaya      2- Nuh Altılı           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1- Harun Demir      2- Ahmet Memik           SAADET PARTİSİ           1- Aziz Gündoğdu      2- Fatma Güney           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1- Fahri Gürkan Söyler      2- Selma Gebel           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Hayrettin Dilekcan      2- Cemalettin Yavaşçı           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Bircan Akyıldız      2- Nizamettin Arslan           DOĞRU YOL PARTİSİ           1- İmran Aksoy      2- Mehmet Bayar           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Şerif Özgür Urfa      2- Adnan Yeşilçam           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Süat Abay      2- Banu Arslan           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Hüdayet Malakcı      2- Şenol Diktepe           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Deniz Güryol      2- Sercan Günarslan -KARAMAN KESİN ADAY LİSTELERİ  Kesin aday listelerine göre, Karaman'ın milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Lütfi Elvan      2- Mevlüt Akgün           DEMOKRAT PARTİ           1- Mümtaz Kartal      2- Yusuf Uğur           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Fikret Ünlü      2- Osman Nuri Koçak           EMEK PARTİSİ           1- Esme Uyan      2- Şerif Karataş           MİLLET PARTİSİ           1- Mustafa Sayar      2- Salih Mısral           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1- İlker Tekbaş      2- Birhan Bora Erdoğan           SAADET PARTİSİ           1- Şaban Şahin      2- Hüseyin Uğuz           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1- Yücel Altun      2- Saniye Kangooğlu           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Abidin Çağlayan      2- Mehmet Macit           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Hasan Çalış      2- Hamza Koçak           DOĞRU YOL PARTİSİ           1- Cihangir Kızıl      2- Süleyman Levent           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Nurhak Coşkun      2- Rıza Tuna           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Erkan Söker      2- Nusret Başol           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Hüseyin Arı      2- Durmuş Ataş           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Emir Musa Beydili      2- Mehmet Şengül -KARS KESİN ADAY LİSTELERİ  Kesin aday listelerine göre Kars'ın milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Ahmet Arslan      2- Yunus Kılıç      3- Suat Doğan           DEMOKRAT PARTİ           1- Erkan Güneş      2- Ekrem Polat      3- Gencay Aytaş           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Naif Alibeyoğlu      2- Cengiz Daşdemir      3- Saffet Özdemir           MİLLET PARTİSİ           1- İsmail Can      2- Halit Şirin      3- İsmail Yiğit           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1- Harika Özovalı      2- Feride Dayanç      3- Zerin Şık           SAADET PARTİSİ           1- Piyami Aksu      2- Mevlüt Ayçiçek      3- Süleyman Turan           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1- Bora İzkübarlas      2- Cemal Gökce      3- Mahir Yeke           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Mukayil Demir      2- Taner Çetin      3- Muhammet Ali Gökçek           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Umut Yılmazel      2- Harun Yenice      3- İrfan Topçu           DOĞRU YOL PARTİSİ           1- Alaattin Yıldırım      2- Fatma Fidan      3- Hüseyin Ali Tıraş           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- İlhan Akalın      2- Emine Özmen      3- Banu Bedirman Soykan           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Serkan Ögel      2- İzzet Altun      3- Tuna Işık           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Selaattin Yıldız      2- Muhittin Timur      3- Gürkan Işık           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Serap Gençler      2- Müzeyyen Demirkaya      3- Erkan Tek           BAĞIMSIZ           -Mülkiye Birtane -KASTAMANU KESİN ADAY LİSTELERİ  Kesin aday listelerine göre Kastamonu'nun milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Hakkı Köylü      2- Mustafa Gökhan Gülşen      3- Zafer Nalbantoğlu           DEMOKRAT PARTİ           1- Ahmet Rugancı      2- Ayfer Demir      3- Erhan Deler           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Bahri Gökçebay      2- Hasan Baltacı      3- Ayşenur Özden           EMEK PARTİSİ           1- Başak Sopacı      2- Derya Kaplan      3- Pınar Yavuz           MİLLET PARTİSİ           1- Mehmet Bilge      2- Sevim Gür      3- Sibel Öztürk           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1- Mehmet İleri      2- Türkan Kuzucu      3- Ümmiye Tüzer           SAADET PARTİSİ           1- Halim Balcı      2- Hamit Serdar Yılmaz      3- Nihat Yazıcıoğlu           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1- İsmail Yüce      2- Birol Bal      3- Semra Vakit           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Mücahit Dağdelenoğlu      2- Hasan Mete Dikişçi      3- İbrahim Tevfik Tiryaki           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Emin Çınar      2- Nurullah Kayıran      3- Murat Savaş Yücel           DOĞRU YOL PARTİSİ           1- Mustafa Türkistanlı      2- Hakan Çoban      3- Soner Demircan           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Niyazi Kebelioğlu      2- Erol Boduroğlu      3- Deniz Yılmazgil           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Faruk Kabakcı      2- Satılmış Çolak      3- Turan Kayacan           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Ahmet Yelis      2- Galip Yaman      3- Satılmış Külçe           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Salih Çelebi      2- Şenol Çeli      3- Faik Kaya

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24