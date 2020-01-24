Kahramanmaraş Havalimanı’ndaki GPS sorunu sürüyor; uçaklar başka havalimanlarına iniş yapmak zorunda kalıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Uluslararası uçuşlara açılmasının önünde bir engel yok. Havayolu şirketleri buraya tarifeli uluslararası uçuş yapmak isterlerse altyapı hazır” dediği Kahramanmaraş Havalimanı’ndaki uçakların yüksekliğini, hızını ve yerini belirlemek için kullanılan GPS sistemindeki sorun giderilemedi. Devlet Hava Meydanları İşletmesince hazırlanan raporlarda en tehlikeli havalimanlarından birisi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş Havalimanı’ndaki teknik aksaklıklar nedeniyle çok sayıda uçağın Gaziantep Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Havalimanında yaşanan sorunları TBMM gündemine taşıyan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, konuyu bütçe görüşmelerinde de dile getirdiğini ancak Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turan’ın, “Yok böyle bir şey, uçaklar iniyor” dediğini belirtti. Birgün'ün haberine göre Öztunç, uçakların sisli ve yağışlı havalarda havalimanına inemediğini ifade etti:

“Yıllardır kanayan bir yara bu. Milyonlarca lira harcanarak havalimanı yapıldı ama uçak inemiyor.”

Maraş’a gitmek isteyen yurttaşların çoğu zaman Gaziantep Havalimanı’na mecburi iniş yaptığını anlatan Öztunç, “Ya da vatandaş havalimanına gidiyor, saatlerce beklediği uçuşunun iptal olduğunu görüyor. Kimsenin de umurunda değil. İş dünyası da bu durumdan rahatsız” diye konuştu.