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KAHRAMANMARAŞ HAVAALANI UÇUŞLARA AÇILDI KAHRAMANMARAŞ (A.A)

16 Ağustos 2010 14:05

-KAHRAMANMARAŞ HAVAALANI UÇUŞLARA AÇILDI KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 16.08.2010 - Kahramanmaraş Havaalanı uçuşlara yeniden açıldı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Devlet Hava Meydanları (DHMİ) tarafından nisan ayında bakım ve onarım nedeniyle uçuşa kapatılan Kahramanmaraş Havaalanı hizmet vermeye başladı. Yılda 81 bin yolcu ve bin 33 uçağı ağırlayan Kahramanmaraş Havaalanı, son yıllarda artan trafiğe cevap verebilmek amacıyla tadilata alınmıştı.  Çalışmalar kapsamında 30 metre olan pistin genişliği 45 metreye çıkartıldı. Ayrıca apron ve pist başı ile aydınlatma sistemi yenilendi.

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