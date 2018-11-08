Kahramanmaraş, Expo ile 56 ülkeyi ağırlayacak (3)

SEKTÖR TOPLANTISINA KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü\'nde gerçekleşen tarım ve orman sektörü ile buluşma toplantısına katıldı. Kendisinin tarımın içinde büyüyen biri olduğunu ve hatta babasının zeytin silkeleme makinesi yaparken geçirdiği bir kaza sonucu vefat etiğini belirten Pakdemirli, \"O yüzden bir tarım şehidimiz de var evde. O yüzden tarım benim için çok daha anlamlı. Emin olun ki derdinizle dertlenen bir arkadaşınızım\" dedi.

\'PERAKENDE YASASIYLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR\'

Bakanlık olarak en temel hedeflerinden birinin yerel ekonomiyi kalkındırmak olduğunu bunu yaparken de üreticinin ürününü hakkaniyetli bir şekilde satmasını arzuladıklarını anlatan Pakdemirli, şöyle devam etti:

\"Ürün tarlada 1 lira, tüketicide 4 lira. Biz de diyoruz ki tarlada 1 lira olmasın 2 liraya satsın üretici, tüketici de 4 liraya yemesin 3 liraya yesin, bunu birbirine yaklaştıralım. Buradaki değer zincirinde herkes hakkaniyetli payını alsın ama fazladan bir şey olmasın, israf olmasın, dökülme olmasın, saçılma olmasın. Bu konuyla ilgili hem hal yasasını çalışıyoruz. Önümüzdeki gümlerde de perakende yasasıyla ilgili de yeni değişiklikler olabilir. Bana göre yerel ekonomiyi kalkındırmak anlamında eğer vatandaşımız Kahramanmaraş\'taki zincir mağazaya arka tarlada ürettiği ürünü götürüp eğer orada sattırabiliyorsa işte o zaman yerel ekonomiyi kalkındırmış oluruz.\"



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