Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, “Kemal Kılıçdaroğlu” isimli bulvarın “milli irade" olarak değiştirilmesine karar verdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında “sözde cumhurbaşkanı” demesinin ardından Elbistan ilçesindeki “Kemal Kılıçdaroğlu” isimli bulvarın ismini değiştirme kararı aldı.

AKP'li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi’nin dünkü toplantısında oyçokluğu ile Elbistan’da bulunan “Kemal Kılıçdaroğlu” isimli bulvarın ismi değiştirilerek, “milli irade bulvarı” olmasına karar verildi.

Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'ye açıklamada bulunan CHP Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, “Çevre, hayvan barınağı, arıtma sistemi gibi birçok konu meclis gündemine taşınmazken, bulvarın ismi değiştirildi. Termik santral şehrin havasını zehirlemeye devam ediyor. Ancak nedense meclis gündemine taşınmıyor. Bir gün dahi etraflıca tartışılmadan bulvarın ismi değiştirildi. Meclisin aldığı bu kararı halkımızın takdirine bırakıyoruz” dedi.