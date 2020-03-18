Kahramanmaraş Belediyesi Başkanı Güngör'den çocuklara söz: 81 ilden 81 okulumuza dondurmalar bizden

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör, Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'un çocuklara tatil dönüşü ilk teneffüsü 40 dakika yapacağına ilişkin verdiği sözü alıntılayarak, "81 ilden 81 okulumuza dondurmalar bizden" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak neredeyse tüm dünyaya yayılan, birkaç ay içinde 6 binden fazla insanın ölümüne sebep olan ve Türkiye'de de görülen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda okullar tatil edilmişti. MEB Bakanı Selçuk kişisel sosyal medya hesabından, çocuklara seslenerek, "ilk teneffüsü 40 dakika" yapacağına söz verdi.

Bakan Selçuk'un bu paylaşımını alıntılayan Güngör, "O kadar uzun bir teneffüs dondurmasız olmaz. Sayın bakanım, 40 dk. teneffüste çocuklarımızın mutluluğunu Maraş dondurmamız ile tatlandırmak isteriz. 81 ilden 81 okulumuza dondurmalar bizden" diye yazdı.