Kahramanmaraş'a gelen ABD'li avcı, 500 bin lira karşılığında okla yaban keçisi avladı

Kahramanmaraş Elbistan'da Danny Ray adlı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı avcı 500 bin lira karşılığında 9 yaşındaki erkek yaban keçisi avladı.

Bakanlık, 2021-2022 av yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı’na göre, Elbistan’daki 8 yaşın üzerindeki 1 adet yaban keçisinin acenteler aracılığı ile avlanmasına izin vermişti. Elbistan’da bir ilk olacak yaban keçisi kotası için 16 bin 750 liradan ihaleye çıkılmıştı. İhaleyi kazanan acente, söz konusu kotayı Danny Ray adlı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı avcıya 24 bin 500 dolar yani yaklaşık 235 bin lira karşılığında sattı. ABD’li avcı Ray, Elbistan’a gelerek avlanma şartlarını taşıyan tekeyi bulmak için 4 gün boyunca iz sürdü. ABD’li avcı Danny Ray, 4. günün sonunda 9 yaşında olduğu tespit edilen tekeyi, okla avladı. Ray’ın, söz konusu av için yaklaşık 500 bin lirayı gözden çıkardığı belirtildi.

Öte yandan doğaseverler de bu tür avcılığın yapılmasına karşı olduklarını dile getirerek avlanma ihalelerinin iptal edilmesi için yargıya başvurmuşlardı. Bu itiraz sonucunda önceki yıl Ekinözü, Nurhak ve Elbistan’daki 3 yaban keçisinin avlanması için düzenlenen mahkeme kararıyla iptal edilmişti.