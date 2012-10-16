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Yaşam

Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem

Deprem Gaziantep ve çevre ilçelerden de hissedildi

16 Ekim 2012 10:29

Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık Ördekdede köyü olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 04.16'da, merkez üssü Pazarcık ilçesi Ördekdede köyü olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem Gaziantep ve çevre ilçelerden de hissedildi.

Deprem nedeniyle Ördekdede köyündeki vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadı ve evlerinden dışarı çıktı. Bir süre dışarda kalan vatandaşlar, daha sonra evlerine dönmeye başladı.

Bu arada, güvenlik güçlerine deprem dolayısıyla herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmadığı öğrenildi.
Deprem sonrasında bölgede 19 sarsıntı daha kaydedildi.

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