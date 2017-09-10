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Kahramanların torunları madalya ve beratları satıyor

Mustafa OĞUZ/İZMİR, (DHA) -  İZMİR'de Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık ve başarı göstermiş askerlere verilen, aralarında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının da olduğu beratlar ve İstiklal Savaşı madalyaları, torunlar tarafından antikacılara satılı

10 Eylül 2017 16:17

Mustafa OĞUZ/İZMİR, (DHA) -  İZMİR\'de Kurtuluş Savaşı\'nda kahramanlık ve başarı göstermiş askerlere verilen, aralarında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün imzasının da olduğu beratlar ve İstiklal Savaşı madalyaları, torunlar tarafından antikacılara satılıyor.
Son yıllarda İzmir\'deki antikacılara, Atatürk\'ün imzasının olduğu, savaşta kahramanlık ve başarı göstermiş askerlere verilen beratlar ile İstiklal Savaşı madalyaları getirilmeye başlandı. Beratların 10 bin TL\'ye, İstiklal Savaşı madalyalarının ise 1500 TL\'ye alıcı bulduğu belirtildi. İzmir Antikacılar Derneği Başkanı Cem Üsküp, madalyaları satanlar kadar taliplilerin de olduğunu belirterek şöyle dedi:
\"Milli mücadelenin sembolü olan bu madalyaları, gereken özeni gösterip evinin görünebilir köşelerine asan ya da madalya koleksiyonu için alanlar var. Madalyalar 1500 TL\'den alıcı buluyor. Son dönemlerde elimize Atatürk\'ün imzalayıp, bizzat kendi eliyle kahraman askerlerimize verdiği beratlar da geliyor. Beratlar 10 bin TL\'ye alıcı buluyor. Hem madalyaların hem de beratların değeri her geçen yıl daha da artıyor.\"

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