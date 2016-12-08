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BBC Türkçe

Kahramanı domuz olan Peppa Pig'e İslami alternatif talebi

Avustralya'da yaşayan Müslüman toplum liderleri, kahramanı domuz olan çizgi filme alternatif olarak "İslami yaşam tarzını özendiren" bir çizgi film için kampanya yürütmeye başladı.

08 Aralık 2016 16:48

Avustralya'da yaşayan Müslüman toplum liderleri, 'İslami yaşam tarzını özendiren' bir çizgi film için kampanya yürütmeye başladı.

Bu kampanya aracılığıyla, kahramanı domuz olan Peppa Pig'e bir alternatif getirilmesi amaçlanıyor.

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi, 'Helal çizgi filme' kaynak oluşturabilmek için Müslüman ailelere bağış çağrısı yaptı.

İsminin Barakah Hills olması planlanan çizgi film için, İslami temalı çizgi filmler üreten bir yapım şirketi de harekete geçti.

Barakah Hills'i hayata geçirebilmek için 20 bin Avustarlya Doları'na ihtiyaç olduğunu duyuran yapım şirketi, "İbadetini yerine getiren ve yaşadığı topluma faydalı bir çocuğun nasıl olması gerektiğini göstermeyi planlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi'nin baş imamı olan Şeyh Alsuleim, Facebook üzerinden yaptığı bağış çağrısında, "Yaşadığımız dünyada, çocuklarımız televizyonla ve çizgi filmlerle çok fazla ilgili… Onlara bu konuda farklı alternatifler vermek bizim görevimiz" mesajını yayınladı.

Yapım şirketi adına BBC'ye konuşan bir yetkili ise, kendisinin de Peppa Pig'in bir hayranı olduğunu, ancak çizgi filmde çocukları "ahmaklaştıran" bazı unsurlar olduğunu kabul etmek gerektiğini açıkladı.

Peppa Pig (Domuz Peppa ) 180 ülkede yayınlanan bir çocuk çizgi filmi.

Son hükümet istatistiklerine göre, Avustralya toplumunun yüzde 2,2'si Müslüman. %61,1'i Hristiyan.

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