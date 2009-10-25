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Yaşam

Kahraman benzinci ABD'nin gündeminde

ABD’nin New York şehrinde ‘Mumu’ lakaplı Mustafa Yakupoğlu, çalıştığı benzin istasyonunu pompalı tüfekle soymaya kalkan iki hırsızı etkisiz hale getirdi.

25 Ekim 2009 03:00

ABD’nin New York şehrinde ‘Mumu’ lakaplı Mustafa Yakupoğlu, çalıştığı benzin istasyonunu pompalı tüfekle soymaya kalkan iki hırsızı etkisiz hale getirdi.

Mustafa Yakupoğlu’nun (47) kasiyer olarak çalıştığı, New York’un Long Island bölgesinde bulunan Elmont semtindeki USA isimli benzin istasyonu daha önce iki kez soyulmuştu. Yakupoğlu üçüncü kez soyguncularla karşılaşınca “Yeter artık” dedi ve bu kez hırsızlara geçit vermedi.
 
Bu defa hiç korkmadım

Yaşadıklarını Hürriyet’e anlatan Yakupoğlu, “Tek gördüğüm kocaman bir tüfeğin bana doğrultulmuş olduğuydu. Bu üçüncü defa başıma geldi. Ama, bu defa hiç korkmadım” diye konuştu. 1995 yılından bugüne ABD’de yaşayan Yakupoğlu, yıllardır benzin istasyonlarında çalıştığını, bu zaman içerisinde iki defa soyulduğunu, ancak o yıllarda kendisini yabancı hissettiğini ve İngilizce bilmediği için hırsızlara karşı koymaya da çekindiğini söyledi. Amerikalıların “Mumu” takma ismi verdikleri Yakupoğlu’nun patronu Dominick Apicella ise, “Mumu çok sert bir adamdır. Yaşadığı yere sahip çıkar. Müşteriler Mumu’yu çok sever, çok iyi ve güvenilir bir insandır” diye konuştu. Çalıştığı benzin istasyonuna yakın bir evde yalnız yaşayan Yakupoğlu, ileride olabilecek benzeri hırsızlık vakalarından korkmadığını da belirterek “Gelecekleri varsa görecekleri de var” dedi.

Hırsızların peşini bırakmadı

Yakupoğlu, karşısındaki soyguncuların elindeki tüfeği bir hamlede kavrayıp kendine çekti. Tezgâhın arkasından tüfeği ele geçiren Yakupoğlu, soyguncuları sokak boyunca tüfekle kovaladı.

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