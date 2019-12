-KAHN'I SUÇLAYAN KADIN HAKKINDA ŞÜPHELER VAR NEW YORK/PARİS (A.A) - 01.07.2011 - New York Savcısı, eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın tacizde bulunduğunu iddia eden otel çalışanının, tahkikat jürisine yalan söylediğini kabul ettiğini bildirdi. Otel görevlisi kadının avukatı Kenneth Thomson da müvekkilinin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasının ''yalan olduğu'' söyledi. Kenneth Thomson, Strauss-Kahn'ın ev hapsinin kaldırılmasına karar verilmesinin ardından müvekkilinin olanları bütün dünyaya anlatmaya hazır olduğunu da kaydetti. Öte yandan, Strauss-Kahn'ı tecavüz ve cinsel saldırıyla suçlayan otel çalışanının, sözde saldırıdan sonra olanlar hakkında tahkikat jürisine yalan söylediğini kabul ettiği bildirildi. New York Savcısı, otel çalışanının saldırı hakkında tahkikat jürisine yalan söylediğini, jüriye anlattığının aksine olaydan sonra başka bir odayı temizlediğini söyledi. Savcı, davacı tarafın taciz konusunda şikayetinde geç kaldığını da belirtti. Bu arada, Fransız Sosyalistler de Strauss-Kahn'ın ev hapsinden kurtulmasından sonra ''rahat bir nefes'' aldı. Sosyalist Parti sözcüsü Benoit Hamon, ''Bugünün en önemli olayı, savcının şikayette bulunan kişiyle ilgili ciddi bir şüphesi bulunduğunun ortaya çıkmış olmasıdır'' dedi.