Kahkahasıyla fenomen olan "El Risitas" hayatını kaybetti

İspanya'nın sevilen komedyenlerinden olan "El Risitas" lakaplı Juan Joya Borja, 65 yaşında hayata gözlerini yumdu.



El Risitas sahne adını kullanan komedyenin en önemli yanı, internet ortamının en bilindik kahkalarından birine sahip oluşuydu.

El Risitas'ı dünya genelinde üne kavuşması, 2007 yılında çekilen bir video ile mümkün oldu. Yıllar içerisinde başta İspanya'da olmak üzere çeşitli ülkelerde viral hale gelen video, 2014'te Reddit'e düşmüş ve böylelikle de dünya genelindeki herkes, Borja'nın gülüşünü hafızasına kazımıştı. İşte o isim artık, bu dünyada değil.

İspanyol komedyen, aslında bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Hatta edinilen bilgilere göre bu ünlü isim Eylül 2020'den beri hastanedeydi ve iddialara göre de bir bacağı kesilmişti. İspanya yerel medyası, ünlü komedyenin artık çektiği acılara dayanamaz hale geldiğini yazıyor.

Herkesin hafızasına kazınan o kahkaların nedeni ise El Risitas'ın geçirdiği bir kazaydı. Bir restoranda dalgıçlık yaparken talihsiz bir kaza geçiren komedyen, bu konuyu anlatmaya çalışırken gülme krizine girmiş ve hemen aşağıda göreceğiniz kesitleri bize sunarak, internet ortamının daha eğlenceli bir yer haline gelmesini sağlamıştı.