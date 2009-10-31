Kahkaha krizine sokan dans festivali

Ellerinde taşıdıkları yüzlerce kartonda yazılı olan ve çok çeşitli insanlık haline işaret eden sözcüklerin yarattığı karmaşık anlam oyunlarını ses ve vücutlarıyla dillendirerek, ama kahkahalarına hiçbir zaman ara vermeden sahnelediler. Oyuncuların başarılı bir kurguyla belirlenmiş hareketleri, makın izleyicilerin de içinde kendilerini konumlandırabilekleri bir alana dönüştürdü.Saat 16:00’dan 21:00’e kadar süren gösteride izleyiciler istedikleri zaman girip çıkabiliyorlardı. Öte yandan birçok izleyicinin çıkmak istemediği, çıkanların çoğunun bir süre sonra geri döndükleri söylenebilir. Arada ya da sonunda çıkanlar ise elbette yüzlerinde koca bir tebessüm, ya da allak bullak olmuş bir ifadeyle uzaklaştı. Birçok kişinin “iDANS’ın en iyi gösterisi buydu” şeklindeki yorumlarına, seyirciler arasında bulunan ünlü tiyatrocu Beklan Algan “Hayatımda gördüğüm en iyi tiyatro gösterisi” dedi.Festival, 31 Ekim Cumartesi günü Bulgar sanatçı Ivo Dimchev’in, yine izleyicileri duygulanımların bütün uçlarında gezdirecek, bir ses performansıyla sona erecek. Concerto adlı performans saat 20:30’da garajistanbul’da. Ayrıntılı bilgi www.idans.info adresinde. (Kültür Sanat)