T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Kahkaha krizine sokan dans festivali

Dans Festivali’nin Laughing Hole (Kahkaha Deliği) adlı gösterisinde altı saat boyunca izleyenleri kahkahaları krizine soktu.

31 Ekim 2009 02:00

İDans Uluslararası Çağdaş Dans ve Performans Festivali’nin Laughing Hole (Kahkaha Deliği) adlı gösterisinde, Maria La Ribot, Marie-Caroline Hominal ve Delphine Rosay, altı saat boyunca aralıksız devam eden kahkahaları eşliğinde izleyicileri derinden etkileyen bir performans sergilediler.

Ellerinde taşıdıkları yüzlerce kartonda yazılı olan ve çok çeşitli insanlık haline işaret eden sözcüklerin yarattığı karmaşık anlam oyunlarını ses ve vücutlarıyla dillendirerek, ama kahkahalarına hiçbir zaman ara vermeden sahnelediler. Oyuncuların başarılı bir kurguyla belirlenmiş hareketleri, makın izleyicilerin de içinde kendilerini konumlandırabilekleri bir alana dönüştürdü.

Saat 16:00’dan 21:00’e kadar süren gösteride izleyiciler istedikleri zaman girip çıkabiliyorlardı. Öte yandan birçok izleyicinin çıkmak istemediği, çıkanların çoğunun bir süre sonra geri döndükleri söylenebilir. Arada ya da sonunda çıkanlar ise elbette yüzlerinde koca bir tebessüm, ya da allak bullak olmuş bir ifadeyle uzaklaştı. Birçok kişinin “iDANS’ın en iyi gösterisi buydu” şeklindeki yorumlarına, seyirciler arasında bulunan ünlü tiyatrocu Beklan Algan “Hayatımda gördüğüm en iyi tiyatro gösterisi” dedi.

Festival, 31 Ekim Cumartesi günü Bulgar sanatçı Ivo Dimchev’in, yine izleyicileri duygulanımların bütün uçlarında gezdirecek, bir ses performansıyla sona erecek. Concerto adlı performans saat 20:30’da garajistanbul’da. Ayrıntılı bilgi www.idans.info adresinde. (Kültür Sanat)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24