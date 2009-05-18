Kahkaha kanser hücrelerini etkisiz hale getiriyor

Bir kahkahanın hastalıkların ilacı olduğunu söyleyen uzmanlar, bu parasız doğal ilacın herkesçe benimsenmesi gerektiğinin altını çiziyor ve kahkahanın kanser hücrelerini etkisiz hale getirdiğini de belirtiyor.



Kanserin en yaygın nedenlerinden birinin stres olduğunu belirten Medical Park Sağlık Grubu Göztepe Hastane Kompleksi Kanser Hastanesi Tamamlayıcı Tıp Birimi'nden Uzm.Dr. Yusuf Özgür Çakmak, "Kanserin en önemli nedenlerinden biri strestir. Aşırı fiziksel, zihinsel ve duygusal stres bizim bağışıklık sistemimizi zayıflatmaktadır. Zayıf bağışıklık sistemi kanserin gelişiminde önemli bir neden faktördür. Bilimsel çalışmalar bol kahkahanın bağışıklık sistemi üzerinde ani ve güçlü bir güçlendirici etkisi olduğunu da kanıtlamış bulunmaktadır. Japonya'da, kahkaha sonrasında yapılan analizlerde, doğal öldürücü adı verilen hücreleri uyaran 14 genin birden aktive olduğu saptandı. Doğal öldürücü adı verilen bu hücreler, kanserle savaşta çok önemli bir rol üstlenmektedir" diye konuştu.



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"Kanser, öldürücü bir hastalık olarak kabul edilmesi sebebiyle bu hastalığa yakalanan kişide yoğun stres ve korkuya neden olmaktadır" diyen Uzm. Dr. Çakmak, "Peki Gülme Yogası nasıl yardımcı olabilir? Gülme Yogası fiziksel bir müdahale olarak vücutta fizyolojik ve biyokimyasal değişiklikleri gerçekleştirdiği için kanser gelişimi üzerinde etkisi olmaktadır. Kanser hastaları duygusal kargaşa ve depresyonda olabilir, bu durum komik videolar gibi entelektüel uyarı aracılığıyla kahkaha ulaşmak için zor bir yoldur. Gülmek, stres ve korkuya karşı yardımcı olur. Bol bol gülmek beyinden stresi azaltmak kimyasal salgılanmasına neden olur. Gülmenin 30 dakika içinde, bedenin stres algılamasını önemli ölçüde azalttığı Japonya'da yapılan çalışmalarda ispatlandı."



Bakış açınızı değiştirin



Kahkahanın olumlu bir bakış açısı geliştirdiğini ifade eden Dr. Çakmak, "Bol kahkaha depresyon ve negatif bakış açısını gidermek için, özellikle bir grup içinde uygulanmaktadır. Grup içerisinde uygulanması beynin ayna nöronları adı verilen taklit etmekle görevli hücrelerini devreye sokmak açısından önemlidir. Karşımızda esneyen bir kişi nasıl bizim de esnememize sebep oluyorsa, gülen kişilerin bulunduğu bir ortamda da beynimizdeki aynı taklit edici hücrelerin etkisiyle gülmemiz kolaylaşmaktadır. Bu uygulamalar Gülme Yogası'na kısmen beyin tarafından salgılanan kimyasallar nedeniyle ve kısmen grup dinamiği ile güçlü etki oluşturmaktadır. Olumlu bir zihinsel durum çok bir kişinin kanser gibi ölümcül bir hastalık mücadele etmesi için önemlidir. Kahkaha ağrı ile mücadeleye yardımcı olur. Kahkaha sırasında beyinden salgılanan endorfin, doğal morfin görevi üstlenir" dedi.

