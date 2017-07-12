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Dünya

Kahire'deki toplantıda gerginlik; Katar masayı terk etti

Arap Birliği Enformasyon Bakanlarının katıldığı Kahire'deki toplantıda gerginlik yaşandı

12 Temmuz 2017 23:09

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği  48'inci Enformasyon Bakanları Toplantısı'nda çıkan gerginlik sonucu Katar  temsilcisi oturumu terk etti. 
 
Katar'ın Arap Birliği Daimi Temsilcisi Seyf bin Mukaddem el-Buayneyn,  Suudi Arabistan Enformasyon ve Kültür Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad ve Bahreyn Enformasyon Bakanı Ali bin Muhammed el-Rumeyhi'nin Katar ve Al Jazeera  televizyonuyla ilgili sözleri üzerine toplantıdan ayrıldı.
 
Bahreynli Bakan Rumeyhi, Katar temsilcisinin tepkisine yol açan  konuşmasında, "Al Jazeera kanalı Körfez ülkelerinin güvenliğini hedef almakta,  asılsız söylenti ve yalanhaberler yayınlamaktadır." ifadelerini kullandı.
 
Suudi Arabistan Enformasyon ve Kültür Bakanı Avvad da benzer şekilde  Al Jazeera'yi eleştirerek, "Şiddet ve aşırılığa son verilmesi gerekir. Bazı Arap  ülkelerinde hala şiddet çağrıları yapılıyor." diye konuştu.
 
Katar temsilcisi Buayneyn, bu sözler üzerine toplantıyı yöneten  Tunuslu Bakan Mehdi bin Garibe'den ikinci kez söz istedi, ancak talebi karşılık  bulmayınca, "Ülkem aleyhinde konuşulduğu zaman savunma yapmak için müdahalede  bulunmak benim en doğal hakkımdır." diyerek oturumu terk etti.
 
Buayneyn toplantının başında ilk söz alışında, Al Jazeera'nin sadece  haber yaptığını ve Arap dünyasının, gerçeklerin yansıtılmasından rahatsız  olduğunu dile getirerek, "Al Jazeera'yi suçlayanlar toplum ahlakını kirleten  kanalları görmezden geliyor." ifadelerini kullanmıştı.
 
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ise konuşmasında, Arap  dünyasında bazı medya organlarının krizin bir parçası haline geldiğini ve  "olumsuz ve yıkıcı" yayınlar yaptığını söyledi.
 
 Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap  Emirlikleri ve Bahreyn'in Doha yönetimine sunduğu 13 maddelik talep listesinde Al  Jazeera kanalının kapatılması şartı da yer alıyordu.
 

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