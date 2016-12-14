Kahire'deki kilise saldırısını IŞİD üstlendi

Mısır'ın başkenti Kahire'de Pazar günü bir Kıpti kilisesine yapılan ve en az 25 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi.

IŞİD intihar saldırısını düzenleyen kişinin Ebu Abdullah el Masri olduğunu duyurdu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ise saldırganın 22 yaşındaki Şefik Mahmud Muhammed Mustafa olduğunu söylemişti.

Sisi, Pazartesi günü saldırıda hayatını kaybedenler adına yapılan törende mevcut terör yasasının bu tarz saldırıları engellemekte yetersiz kaldığını savunarak, hükümeti terör yasasını değiştirmeye çağırmıştı.

Pazar ayini sırasında yapılan saldırının ardından ülkede 3 günlük yas ilan edilmişti.

Kıpti Hristiyanlar, Mısır'ın 85 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor.