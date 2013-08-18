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Kahire'de Türk gazeteciler Hüsnü Mübarek ile aynı cezaevine konuldu

Kahire’deki El Fetih Camisi’nde mahsur kalan 2 Türk gazeteci Mısır’ın devrik lideri Hüsnü Mübarek’in de tutulduğu cezaevine konuldu

18 Ağustos 2013 00:38

 

Mısır’ın başkenti Kahire’de Rabiatül Adeviye ve Nahda meydanlarında gösteri yaparken baltacı denilen grupların saldırısına uğrayan 700 kadar kişinin Cuma namazından sonra sığındığı El Fetih Camii dün bir operasyonla boşaltıldı. Güvenlik güçleri camiden çıkardığı eylemcileri baltacılardan korumak için havaya ateş açmak zorunda kaldı.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre, camide yaklaşık 24 saat mahsur kalan TRT Muhabiri Metin Turan ile Anadolu Ajansı Muhabiri Hibe Zekeriya gözaltına alınarak, cezaevine nakledildi. Cezaevinin Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in kaldığı cezaevi olduğu belirtildi.

 

‘Çıkmak mümkün değil’ demişti

 

Turan, yaşadıklarını Hürriyet gazetesine “Caminin etrafı Baltacılar, zırhlı araçlar, polis ve keskin nişancılarla çevrili. Dışarı çıkabilmek mümkün değil” sözleriyle anlatmıştı. Turan, “Caminin içinde olanları görüntülemek için buraya geldim. Ben içeride görüntü alırken biranda ortalık karıştı ve caminin kapıları kapatıldı. Twitter’dan durumu anlattığımda ‘Bana niye içeride kalıyorsun’ diye sitemler geldi. Ben isteyerek kalmadım ki. Yatsı namazından önce buraya iş yapmaya geldim ama mahsur kaldım” ifadelerini kullanmıştı.

 

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