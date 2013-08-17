Kahire'de bir camide mahsur kalanlar arasında AA ve TRT muhabiri de var!

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Fetih Cami'nde mahsur kalan göstericiler ile asker arasında görüşmeler devam ediyor.

Aralarında AA muhabiri Hiba Zekeriya ve TRT muhabiri Metin Turan'ın da bulunduğu 400 kadar kişi, camiden ayrılmak istiyor fakat dışarıda saldırıya uğrama endişesi ile camide endişeli bekleyişlerine devam ediyor.

AA Kahire Bölge Müdürlüğü'nde görevli muhabiri Hiba Zekeriya, protestocular ile asker arasında güvenli çıkış için görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Zekeriya, askerin kadınların ve çocukların çıkmasına müsaade ettiği erkeklerin ise içerde kalmasını istediğini belirterek, herkese güvenli çıkış imkânı tanınmadığı için içeride bulunan kadın protestocuların çıkmayı reddettiğini söylediler.

Dün akşamdan beri kuşatmanın yaşandığı El Fetih Cami çevresinde ordu birlikleri, polis ve "Baltacı" adı verilen suç grupları bulunuyor.

İçerde bulunan protestocuların kollarına ailelerinin telefon numaralarını ve adreslerini yazdıkları bildirilirken, Gazeteci Metin Turan sosyal medyada yazdığı bir mesajda vasiyette bulundu. Turan "Şimdiden vasiyetim bana bir şey olursa beni Gafir Mezarlığı'nda Mustafa Sabri Hazretleri'nin kabrine defnedin" dedi.