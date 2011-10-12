'Kahin'in kendine faydası olmadı

T24 - Kriz kahini ünlü ekonomist Roubini'nin, zarar eden Roubini Global Economıcs'i satılığa çıkardığı öne sürüldü.



Kriz kahini olarak nitelendirilen ünlü ekonomist Nouriel Roubini kendi şirketinin geleceğini göremedi.



Roubini'nin kurucusu olduğu ekonomik araştırma şirketi Roubini Global Economıcs'i satılığa çıkardığı öne sürüldü.



CNBC’nin haberine göre, kısa adıyla RGE olarak bilinen şirket hızla büyümesine rağmen hala zarar ediyor. Haberde, şirketin bu yıl yaklaşık 2 milyon dolar zarar etmesinin beklendiği ifade edildi.



Şirketi bu haldeyken Roubini'nin geleceğe yönelik öngörüleri de devam ediyor. Ünlü ekonomist gelişmiş ekonomilerin ikinci bir durgunluk yolunda ilerlediğini söyledi.



Roubini, son gelen verilere baktığında ABD, Euro Bölgesi ve İngiltere’nin durgunluğun eşiğine geldiğini kaydetti.



Roubini, durgunluğun ne kadar derin olacağının asıl mesele olduğunu, bunun ise Euro Bölgesi’Nde yaşanacaklara göre değişeceğini ifade etti.



