T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

'Kahin'in kendine faydası olmadı

Kriz kahini ünlü ekonomist Roubini'nin, zarar eden Roubini Global Economıcs'i satılığa çıkardığı öne sürüldü.

12 Ekim 2011 03:00

T24 - Kriz kahini ünlü ekonomist Roubini'nin, zarar eden Roubini Global Economıcs'i satılığa çıkardığı öne sürüldü.
 

Kriz kahini olarak nitelendirilen ünlü ekonomist Nouriel Roubini kendi şirketinin geleceğini göremedi.


Roubini'nin kurucusu olduğu ekonomik araştırma şirketi Roubini Global Economıcs'i satılığa çıkardığı öne sürüldü.


CNBC’nin haberine göre, kısa adıyla RGE olarak bilinen şirket hızla büyümesine rağmen hala zarar ediyor. Haberde, şirketin bu yıl yaklaşık 2 milyon dolar zarar etmesinin beklendiği ifade edildi.


Şirketi bu haldeyken Roubini'nin geleceğe yönelik öngörüleri de devam ediyor. Ünlü ekonomist gelişmiş ekonomilerin ikinci bir durgunluk yolunda ilerlediğini söyledi.


Roubini, son gelen verilere baktığında ABD, Euro Bölgesi ve İngiltere’nin durgunluğun eşiğine geldiğini kaydetti.


Roubini, durgunluğun ne kadar derin olacağının asıl mesele olduğunu, bunun ise Euro Bölgesi’Nde yaşanacaklara göre değişeceğini ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24