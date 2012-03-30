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Ekonomi

'Kahin'e göre en büyük risk petrol

Petrol fiyatları küresel ekonominin başını ağrıtıyor. Fiyatlarla ilgili son değerlendirme 'kahin'den geldi

30 Mart 2012 12:39

'Kriz kahini' olarak adlandırılan ünlü ekonomist Nouriel Roubini, dünya ekonomisinin karşı karşıya olduğu en büyük riskin petrol olduğunu söyledi.
 
Petrol fiyatları küresel ekonominin başını ağrıtıyor. Fiyatlarla ilgili son değerlendirme 'kahin'den geldi.

'Kriz kahini' olarak adlandırılan ünlü ekonomist Nouriel Roubini, dünya ekonomisinin karşı karşıya olduğu en büyük riskin petrol olduğunu söyledi.

Petrol ithalatçısı ülkelerin, Suudi Arabistan'dan üretimi azaltmayacağına yönelik teminat vermesini isteyebileceği belirtiliyor.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre, söz konusu ülkeler, stratejik rezervlere başvurmaları halinde, Suudi Arabistan'ın üretimi düşürmeyeceğinden emin olmak istiyor.

Brent ham petrolünün varil fiyatı, yatırımcıların ABD'de yaz döneminde benzin piyasasında sıkıntı beklemeleri ve Ortadoğu kaynaklı arz endişeleriyle yükselerek 123 dolara yaklaştı.

Son günlerdeki düşüşe rağmen Brent bu yılın ilk çeyreğini yüzde 14, ABD ham petrolü de yüzde 4'lük yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor.

 

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